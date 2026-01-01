삼성디스플레이 “엣지 AI로 미래 주도… 모든 기기에 대응”

“이번 CES 기간 동안 미국 빅테크가 ‘엣지 인공지능(AI) 디바이스’로 같이 잘해 보자고 하더군요.”
이청 삼성디스플레이 사장(사진)은 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’ 기간인 7일(현지 시간) 가진 기자들과의 인터뷰를 통해 이같이 말하며 디스플레이의 미래를 보여주는 키워드로 ‘엣지 AI’를 꼽았다. 엣지 AI는 스마트폰, 자동차, 카메라, 로봇과 같은 기기가 클라우드를 통하지 않고 직접 AI 연산을 수행하는 것을 말한다.
그는 “엣지 AI 시대가 도래하면 소리 정보로는 한계가 있어 디스플레이가 필수적인 요소가 될 것”이라며 “어느 디바이스나 디스플레이가 없으면 굉장히 불편하다”고 말했다. 이어 “엣지 디바이스에 들어가는 디스플레이는 우리가 다 만들어 보자는 꿈을 갖고 있다”고 덧붙였다.
그는 AI 분야 관계자들이 삼성디스플레이 전시공간을 많이 찾았다면서 “미래 디바이스의 형태는 알 수 없지만, (우리는) 모든 형태에 대응할 준비가 돼 있다”며 “우리가 제안한 다양한 미래 AI 기기의 형태에 대해 고객사들도 매우 긍정적이었다”고 말했다. 실제 삼성디스플레이는 이번 CES 전시장에 13.4인치 유기발광다이오드(OLED)를 탑재한 ‘AI OLED 봇’, 목걸이 형태의 ‘AI OLED 펜던트’ 등을 선보였다.
이 사장은 올해 양산을 앞둔 8.6세대 IT용 OLED가 본격 가동되면 관련 매출 규모가 20∼30% 성장할 것으로 내다봤다. 8.6세대 라인은 기존 주류인 6세대보다 한 번에 찍어 낼 수 있는 원장 크기가 2배에 달해 생산 효율이 높은 차세대 기술이다.
