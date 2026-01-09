롯데관광개발, 중국 센츄리 크루즈사와 단독 총판 계약 체결… 3년 연속

롯데관광개발이 중국 센츄리 크루즈사와 국내 단독 총판 계약을 연장 체결하고 중국 장강삼협 리버크루즈 상품을 국내 시장에서 독점 판매한다고 9일 밝혔다.
백현 롯데관광개발 대표이사 사장은 전날 롯데관광 서울지점에서 리차드 센츄리 크루즈 부사장과 총판 연장 계약을 체결했다.
센츄리 크루즈는 중국을 대표하는 리버크루즈 선사로, 2015년 처음 롯데관광개발과 업무협약을 맺고 장강삼협 리버크루즈 상품을 개발해 왔다. 2024년부터는 국내 단독 총판 계약을 체결했다. 이번 연장으로 3년 연속 파트너십을 유지하게 됐다.
이번 계약에 따라 롯데관광개발은 오는 4월부터 12월까지 매주 6회(수요일 제외) 출발하는 장강삼협 리버크루즈 상품을 판매한다. 해당 상품은 인천에서 충칭으로 직항 항공편을 타고 이동한 뒤 크루즈를 타고 장강삼협(구당협, 무협, 서릉협)을 감상하는 상품이다. 삼국지를 배경으로 한 백제성과 봉연삼국쇼 등도 관람할 수 있다.
백 사장은 “장강삼협 크루즈 상품은 지난 한 해 1000여 명의 고객이 찾을 만큼 검증된 테마 여행 상품”이라며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠와 다양한 테마 상품을 통해 롯데관광개발만의 가치를 지속적으로 선보일 것”이라고 전했다.
