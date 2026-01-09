‘이주빈 효과’ 톡톡… 리쥬비넥스크림 광고 영상, 공개 한 달 만에 1800만 뷰

배우 이주빈과 함께한 피부외용제 ‘리쥬비넥스크림’의 광고 영상이 공개 한 달 만에 누적 조회 수 1800만 회를 넘었다.
9일 파마리서치에 따르면 리쥬비넥스크림 광고 영상은 지난달 TV, 유튜브, OTT 플랫폼 등 다양한 채널을 통해 공개됐다. 이날 기준 누적 조회 수는 약 1870만 회를 기록하고 있다.
이번 광고는 ‘피부재생, 영양이 필요할 때’ 라는 메시지를 중심으로 리쥬비넥스크림이 상처 회복을 돕고 피부에 영양을 공급하는 과정을 담아냈다.
리쥬비넥스크림의 모델인 이주빈은 자연스럽고 건강한 이미지로 대중의 사랑을 받고 있으며 현재 tvN 드라마 ‘스프링 피버’에 출연 중이다. 드라마가 흥행하면서 이주빈이 나온 광고에 대한 관심도 커진 것으로 나타났다. 광고 공개 이후 리쥬비넥스크림 관련 온라인 언급량은 550% 이상 증가했으며, 브랜드 검색량도 400% 이상 늘었다.
리쥬비넥스크림은 국내 최초로 PDRN 성분을 적용한 피부 외용제다. 식품의약품안전처로부터 효능·효과를 인정받은 일반의약품으로 약국에서 구매할 수 있다. 최근에는 외국인 관광객들 사이에서도 한국 약국에서 꼭 구매해야 할 ‘K-약국템’으로 입소문을 탔다.
파마리서치 관계자는 “겨울철 피부 시술과 사후 케어에 대한 수요가 늘어나면서 피부 속 영양을 공급해주는 리쥬비넥스크림에 대한 관심도 함께 높아졌다”며 “광고 공개 이후 온라인 관심과 검색량이 빠르게 확대되고 있고 실제로도 본격적인 마케팅 활동을 전개한 하반기 매출이 상반기 대비 약 240% 성장했다”고 설명했다. 그러면서 “앞으로도 소비자에게 더 친근하게 다가갈 수 있는 브랜드 마케팅을 강화할 것”이라고 말했다.
