롯데百, ‘코리아 그랜드 세일’ 맞아 웰컴센터 홍보존 운영

롯데백화점이 문화체육관광부가 주관하고 한국방문의해위원회가 주최하는 쇼핑문화관광축제 ‘코리아 그랜드 세일(Korea Grand Sale)’ 기간을 맞아 외국인 관광객들을 맞이한다.
롯데백화점은 9일부터 11일까지 사흘간 명동 눈스퀘어 1층에서 외국인 전용 웰컴센터 내 홍보존을 운영한다고 밝혔다.
웰컴센터는 한국의 여러 쇼핑혜택과 이벤트를 즐길 수 있도록 조성됐다. 특히 롯데백화점의 홍보존은 K-콘텐츠를 통해 세계적으로 알려진 ‘갓’을 쓰고 기념사진을 남길 수 있는 포토존을 운영하한다. 또한 다양한 전통 소품을 활용한 참여형 이벤트를 통해 외국인 방문객들에게 한국 여행의 추억을 제공한다.
글로벌 고객을 위한 다양한 혜택도 선보인다. 대표적으로 롯데백화점의 라이프스타일 큐레이션숍 ‘시시호시’의 브리엘리 캔디 3종 세트를 경품으로 증정하며, 축제 기간 중 즉시 사용 가능한 ‘코리아 그랜드 세일’ 전용 지류 바우처를 배부해 실질적인 쇼핑 혜택을 지원한다.
아울러 웰컴센터 현장에서 롯데백화점 본점의 ‘투어리스트 멤버십’ 가입을 독려해, 명동을 찾은 외국인들이 백화점의 프리미엄 서비스와 할인 혜택을 누릴 수 있도록 원스톱 안내 서비스를 제공한다.
