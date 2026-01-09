뚜레쥬르, ‘가스파드와 리사’와 콜라보… 한정판 굿즈 증정

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 세계적인 인기 캐릭터 ‘가스파드와 리사’와 콜라보레이션을 통해 딸기 신제품 3종을 선보인다고 9일 밝혔다.
이번 신제품은 ‘딸기 피스타치오 패스트리’, ‘딸기 마블 샌드’, ‘마스카포네 딸기 소보로’ 등 3종이다. 딸기 맛을 메인으로 하며 피스타치오 크림, 마스카포네 크림, 라즈베리 잼 등으로 포인트를 더했다.
‘딸기 피스타치오 패스트리’는 바삭한 패스트리 안에 딸기 잼과 라즈베리 잼, 고소한 피스타치오 크림이 조화를 이루는 제품이다. ‘딸기 마블 샌드’는 핑크 마블 식빵 사이에 딸기우유 맛 생크림을 가득 채웠다. 핑크 컬러의 딸기 마블과 생딸기를 토끼 귀 모양으로 연출한 데코레이션을 더해 가스파드와 리사 특유의 감성을 강조했다. ‘마스카포네 딸기 소보로’는 빵 위에 소보로 토핑을 올려 고소한 맛과 바삭한 식감을 더하고, 그 안에 마스카포네 크림을 가득 채웠다. 여기에 생딸기와 라즈베리 잼을 더했다.
성인 고객을 대상으로 한 한정판 굿즈 증정 프로모션도 진행된다. 내달 11일까지 매장에서 신제품 3종 중 1종을 구매한 뒤 CJ ONE을 적립하면 자동으로 응모된다. 뚜레쥬르 앱을 통한 픽업 또는 배달 주문을 통해서도 가능하다. 추첨을 통해 총 30명에게 ‘가스파드와 리사’ 2종으로 구성된 한정판 키링을 증정한다.
CJ푸드빌 관계자는 “이번 신제품은 딸기의 매력을 한층 풍부하게 즐길 수 있도록 맛과 비주얼에 뚜레쥬르만의 감성을 가득 담아냈다”며 “가스파드와 리사의 사랑스러운 감성과 함께 뚜레쥬르에서 달콤한 즐거움을 느껴보시길 바란다”고 말했다.
