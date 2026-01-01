삼성SDS “AI 에이전트로 근무시간 67% 단축”

공무원 A 씨는 출근 직후 AI 에이전트로부터 주요 일정과 업무 브리핑을 듣는다. 외근 중에도 음성 대화로 이메일을 보내고, 회의 일정을 등록한다. 담당 중인 유해 영상 분석 및 신고처리 업무도 AI 에이전트에게 맡긴다. 일일이 유해 의심 콘텐츠를 직접 보지 않고, AI 에이전트에게 영상을 대신 보게한 뒤 유해 여부를 판단하게 한다.
삼성SDS는 7일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에 이처럼 AI 에이전트를 통해 일하는 편리함을 고객이 직접 체험할 수 있도록 단독 전시룸을 마련했다. 특히 공공 부문 시연에서는 위와 같이 AI 에이전트를 사용하는 정부 부처 주무관의 하루가 소개됐다. 삼성SDS는 고객 실증 결과를 근거로 AI 에이전트 도입 시 공무원의 하루 근무시간이 평균 5시간 20분 단축될 수 있다고 설명했다. 이는 전체 근무시간의 약 67%에 해당한다.
이준희 삼성SDS 대표는 “이번에 선보인 기술을 바탕으로 다양한 산업의 AX를 적극 지원할 것”이라고 말했다.
