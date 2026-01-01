백화점 설 선물세트 오늘부터 사전예약

백화점 업계가 9일부터 설날 선물 세트 사전 예약을 받는다. 높은 물가를 고려해 할인이 적용된 상품이 늘었고, 용량과 구성을 조정한 실속형 선물 세트의 종류도 예년보다 많아졌다.
롯데백화점은 9일부터 25일까지 전 점포에서 선물 세트 사전 예약을 받는다고 8일 밝혔다. 축산, 수산, 청과, 식료품(그로서리) 등 170여 개 품목에 대한 정가 대비 할인율을 최대 70%로 적용했다. 한우 소포장 선물 세트 물량을 지난 설보다 약 25% 늘리고, 영광산 굴비를 개별 포장한 상품으로 내놓는 등 소포장 패키지 상품을 다수 마련했다.
신세계백화점은 9일부터 29일까지 농산, 축산, 수산, 건강, 차 등 490여 종의 품목을 사전 예약 선물 세트로 내놨다. 한우 5∼10%, 굴비 20∼24%, 청과 10%, 디저트 10% 할인에 더해 와인과 건강식품은 각각 60%, 55%까지 할인한다. 태국산 망고 등 신규 지정 산지 과일로 구성한 ‘신세계 셀렉트팜’도 선물 세트로 선보인다. 유통 단계를 축소한 ‘신세계 암소 한우’ 상품은 지난 설 대비 30% 물량을 늘렸다.
현대백화점도 9일부터 29일까지 사전 예약을 진행한다. 한우, 굴비, 청과, 건강식품, 주류 등 선물 세트 200여 종을 최대 30% 할인하며, 판매 물량은 지난해 대비 20% 늘렸다.
