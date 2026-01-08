차이커뮤니케이션, 서울영상광고제 2025 그랑프리 수상

G마켓 ‘G락페’ 캠페인으로 화제성+작품성 다 잡았다
차이커뮤니케이션은 지난 7일 열린 ‘서울영상광고제 2025’에서 G마켓 캠페인으로 크리에이티브 분야 최고 상인 그랑프리와 TV 부문 은상을 동시 수상했다.
크리에이티브 분야 그랑프리+TV 부문 은상 ‘2관왕’
‘서울영상광고제’는 대한민국 유일의 영상 광고제다. 국내 최대 영상광고 전문 플랫폼 TVCF에 소개된 광고 중 일반 네티즌부터 광고계 전문 심사위원단까지 직접 심사, 평가에 참여하며 공정성과 대중성을 모두 확보한 시상식으로 자리매김했다.
지난해 9월부터 시작된 G마켓 ‘G락페’ 캠페인은 매월 1일 진행되는 세일 프로모션을 G마켓에서만 즐길 수 있는 축제, ‘G락페’로 해석한 크리에이티브로 호응을 얻었다. 나아가 지난해 11월에는 G마켓 연중 최대 쇼핑 축제 ‘빅스마일데이’까지 그 포맷을 성공적으로 확장시켰다는 평이다.
이 캠페인은 박완규, 김경호, 민경훈, 환희, 에일리 등 국내 최고 아티스트들의 등장은 물론, 이들의 대표곡 가사를 프로모션 주력 상품과 연결시키는 재미로 화제성을 이끌었다. 캠페인 영상은 총 누적 조회수 1억 5000만 회를 돌파하며 그 인기를 증명했다.
G마켓 ‘G락페’ 캠페인은 한국광고총연합회가 주관하는 ADZ 9, 10월 베스트 크리에이티브 선정, 2025 대한민국 디지털 광고 대상 금상을 수상한 데 이어, 이번 서울영상광고제 2관왕까지 획득하며 국내 주요 광고 시상식에서 그 성과를 인정받고 있다.
차이커뮤니케이션 이연호 상무는 “많은 고민과 몰입으로 만든 캠페인이 큰 상을 받게 돼 감사하다”며 “함께해 준 팀원들과 진심으로 공감해 준 소비자들께 감사드리며, 앞으로 공개될 캠페인에도 많은 기대 부탁드린다”고 소감을 전했다.
