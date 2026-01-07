강호동 농협중앙회장, 임직원 소통 위해 전 계열사 방문… 동심협력 강조

농협중앙회는 강호동 회장이 지난 2일부터 전 계열사를 방문해 임직원을 격려하고 건의 사항을 청취하는 소통 행보를 이어가고 있다고 밝혔다.
첫 일정으로 2일에는 서울 중구 농협중앙회 본관에서 근무 중인 임직원들과 신년 인사를 나누고, 다양한 직급과 연령대의 임직원 30여 명과 함께 자유로운 대화를 진행했다. 이 자리에서는 일상적인 소통은 물론 농협의 역할과 미래 방향에 이르기까지 폭넓은 의견이 오갔다고 한다.
참석한 임직원들은 농협이 사회적·공익적 역할을 더욱 충실히 수행해야 한다는 데 공감대를 형성했고 농업·농촌을 위한 실질적인 성과 창출이 필요하다는 데 뜻을 모았다.
강호동 회장은 “임직원 간 소통은 조직의 신뢰와 경쟁력을 높이는 가장 중요한 기반”이라며 “2026년에는 임직원 모두가 동심협력(同心協力)의 자세로 힘을 모아 희망농업·행복농촌을 만들어 가는 데 앞장서야 한다”고 강조했다.
농협중앙회는 “오는 13일까지 임직원 간 소통을 위한 방문이 이어질 예정”이라면서 “계열사 간 협력을 강화하고 농협의 역할을 흔들림 없이 실천해 나가겠다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0