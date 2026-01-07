유니드, 충무훈련유공 포상서 장관 표창… 수처리제 비상공급 시스템 인정

칼륨계 화학제품 기업 유니드는 행정안전부가 주관한 ‘2025년 비상대비훈련(충무훈련)’에서 비상대응 역량과 국가 안보 기여 공로를 인정받아 행정안전부 장관 표창을 수상했다고 7일 밝혔다.
유니드에 따르면 이번 표창은 지난해 12월 30일 수여됐고 울산 지역 충무훈련 참여 기업 가운데 비상 대응 체계를 모범적으로 구축·운영한 우수업체로 선정된 데 따른 것이다.
충무훈련은 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태 발생 시 국가 자원 동원 태세를 점검하고 관련 절차를 숙달하기 위해 실시되는 국가 차원의 비상대비 훈련이다. 3년 주기로 권역별 시행되며 유니드가 위치한 울산 지역에서는 2025년 6월 23일부터 27일까지 진행된 것으로 알려졌다.
유니드는 이번 훈련에서 수처리제 제조 핵심 기업으로서 비상 대응 계획의 완성도와 실질적인 실행 역량을 갖춘 점에서 높은 평가를 받았다는 설명이다. 특히 훈련 기간 중인 6월 25일에는 행정안전부 비상대비정책국장 등이 포함된 점검단이 유니드 공장을 직접 방문해 기술 인력과 설비 운영 현황, 액화염소 생산 및 로딩 환경, 단계별 공급 계획 등을 집중 점검했다.
유니드는 이 자리에서 비상 상황 발생 시 자사에서 생산한 액화염소를 이송해 전국 상수도 정수기관에 공급하는 단계별 비상 공급 절차를 시연했다고 한다. 이를 통해 국가 필수 자원인 식수 소독용 수처리제를 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 갖추고 있음을 입증했다는 평가다.
유니드 측은 이번 표창은 회사가 장기간 수행해온 국가 비상대비 활동이 종합적으로 인정받은 것이라고 설명했다. 유니드는 1989년 액화염소 중점관리업체로 지정된 이후 36년간 국가 비상대비 업무에 지속적으로 협력해 왔다. 비상시 원부자재 확보와 공정 가동 유지, 충무·을지훈련을 통한 대응 계획 고도화, 공장 이전 및 증설 등을 통해 위기 대응 역량을 체계적으로 강화해 왔다는 설명이다.
유니드 관계자는 “이번 수상은 민·관 협력을 통해 국가 안보와 국민 안전을 지키기 위한 노력이 결실을 맺은 것”이라면서 “앞으로도 수처리제 제조 분야의 기술력과 인프라를 기반으로, 어떤 비상 상황에서도 국가 필수 자원을 안정적으로 공급할 수 있도록 대응 역량을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.
