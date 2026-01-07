시스템옴므, 파리 랜드마크 ‘갤러리 라파예트 백화점’에 정규 매장 연다

현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬이 운영하는 남성 캐주얼 브랜드 ‘시스템옴므’가 프랑스 갤러리 라파예트 백화점에 정규 매장을 연다.
7일 업계에 따르면 시스템옴므는 6일(현지 시간) 프랑스 최대 백화점 체인 갤러리 라파예트 백화점 파리 오스만 본점 남성관 2층에 정규 매장(31㎡, 약 10평)을 오픈했다.
시스템옴므 정규 매장이 들어서는 파리 오스만 본점은 글로벌 명품 브랜드를 비롯해 전세계 패션업계에서 주목받는 디자이너 브랜드들이 즐비한 대표 점포로, 연간 3700만 명이 방문하는 파리의 랜드마크다.
특히 시스템옴므가 입정한 남성관 2층은 프랑스 남성 캐주얼 브랜드인 ‘오피신 제네랄’과 ‘아페쎄(A.P.C)’ 등이 나란히 위치한 곳이다. 한섬 관계자는 “갤러리 라파예트는 자국 브랜드에 대한 자부심이 강하고 입점 심사가 까다롭기로 유명하다”며 “시스템옴므가 남성관 2층에 현지 유력 브랜드와 나란히 위치한다는 것은 동등한 수준의 브랜드로 평가받았다는 의미”라고 설명했다.
이번에 오픈하는 정규 매장에서는 국내에서 판매중인 기존 시스템옴므 제품이 아닌 유럽 소비자의 취향을 겨냥한 글로벌 컬렉션을 선보일 예정이다. 과감한 소재와 디자인을 특징으로 한다.
한섬은 지난 10여년 간 글로벌 인지도 확장에 공을 들여왔다. 2014년 파리 마레지구에 자사 편집숍 브랜드 ‘톰그레이하운드’ 매장을 열었으며, 2019년부터 14회 연속 파리 패션위크에 참가했다. 최근에는 톰그레이하운드 매장을 시스템의 첫 글로벌 플래그십스토어로 전환해 현지 고객과 해외 바이어들에게 브랜드를 알려왔다.
한섬은 시스템 플래그십 스토어와 시스템옴므 정규 매장을 핵심 거점으로 삼고 해외 사업을 확대해 나간다는 구상이다. 시스템 플래그십 스토어는 해외 바이어와 현지 패션 피플을 대상으로 한섬의 브랜드 정체성을 보여주는 ‘쇼룸’ 역할을 담당하고, 유동 인구가 많은 시스템옴므 정규 매장은 대중적 인지도를 높여 실질적인 매출 성장을 이끄는 ‘리테일 거점’으로 육성한다는 계획이다.
한섬 관계자는 “이번 갤러리 라파예트 백화점 정규 매장 입점은 시스템옴므 제품력과 상품성을 해외 바이어와 고객들에게 더욱 뚜렷하게 각인시킬 수 있는 결정적인 기회”라며 “앞으로도 차별화된 디자인과 탄탄한 완성도를 앞세워 유럽 시장에서 K-패션의 위상을 높여나가는데 주력할 방침”이라고 말했다.
