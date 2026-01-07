대우건설, 써밋 단지 커뮤니티 조명 기준 마련… 자연 닮은 은은한 빛 콘셉트

대우건설은 하이엔드 주거 브랜드 ‘써밋(SUMMIT)’에 적용할 전용 커뮤니티 조명 디자인 기준을 수립했다고 7일 밝혔다.
이번 기준은 단지 내 커뮤니티 공간을 단순한 부대시설이 아닌, 입주민이 머무는 순간마다 써밋의 분위기와 품격을 자연스럽게 느낄 수 있는 공간으로 만들기 위해 마련됐다는 설명이다.
대우건설 측은 조명을 공간의 첫인상과 분위기를 좌우하는 핵심 요소로 보고, 브랜드 철학을 빛으로 풀어내는 데 중점을 뒀다고 한다.
조명 디자인 기준의 핵심 개념은 ‘Noble Glow(깊이 있는 빛)’다. 자연에서 느낄 수 있는 부드러운 빛의 인상을 현대적인 주거 공간에 적용해 편안하면서도 고급스러운 분위기를 완성하는 것이 목표다.
과도한 밝기나 자극적인 연출 대신 은은하고 절제된 빛으로 공간 전반에 안정감과 깊이를 더하도록 했으며, 생리적·시각적·심리적 요소까지 함께 고려해 집 안에서 보내는 시간이 자연스럽게 편안해지도록 설계했다는 설명이다.
이번 기준은 스카이라운지, 게스트하우스, 수영장, 피트니스, 사우나, 라이브러리 등 단지 내 주요 커뮤니티 공간 전반에 적용된다고 한다. 각 공간의 성격과 이용 목적에 따라 조도, 색온도, 눈부심 제어, 조명 배치와 연출 방식까지 세부 기준을 마련했으며, 공간마다 다른 분위기를 살리면서도 단지 전체에서는 써밋만의 통일된 고급 이미지를 유지하는 데 초점을 맞췄다는 전언이다.
특히 자연의 색과 움직임을 조명 연출에 적극 반영한 점이 특징으로 꼽힌다. 스카이라운지에 적용된 미디어 파사드는 다양한 하늘의 모습을 담은 콘텐츠로, 낮과 밤, 계절의 변화가 빛을 통해 공간 안으로 자연스럽게 스며들도록 구성됐다고 한다. 이를 통해 스카이라운지는 단순한 전망 공간을 넘어 머무는 것만으로도 분위기를 느낄 수 있는 장소로 완성됐다는 설명이다.
컬러테라피 개념도 조명 설계에 반영됐다. 사우나와 수공간에는 휴식과 안정에 도움이 되는 색감의 조명을 적용했고, 피트니스와 GX·필라테스 공간에는 활동성을 높이는 컬러 연출을 통해 운동에 몰입할 수 있도록 했다. 공간의 기능에 따라 몸과 마음의 상태까지 고려한 조명 환경을 구축했다는 평가다.
대우건설 관계자는 “이번 커뮤니티 조명 기준은 써밋이 추구해온 공간 철학과 라이프스타일을 빛으로 풀어낸 결과물”이라면서 “조명을 통해 공간 분위기를 한층 끌어올리고, 입주민이 일상 속에서 써밋만의 차별화된 공간을 느낄 수 있도록 디자인을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다. 이어 “성수 4지구, 여의도 시범아파트 등 하이엔드 설계가 적용될 서울 주요 도시정비사업에 적극 도입을 검토하고 있다”고 덧붙였다.
