임직원이 담근 김치, 지역에 나눔

HD현대의 건설기계 계열사인 HD건설기계는 연말을 맞아 사업장 인근의 지역사회에 기부와 봉사로 온기를 전하고 있다. 특히 임직원들의 자발적인 동참이 그 의미를 더하고 있다.
HD건설기계는 사업장이 있는 지역 내의 취약계층이 따뜻한 겨울을 보내도록 돕고 있다.
최근 인천 창영종합사회복지관, 동구한마음종합복지관과 전북 군산시 종합사회복지관, 충남 보령시 명천종합사회복지관 등에 기부금 총 1200만 원을 전달했다. 기부금은 취약계층을 위한 난방 물품을 마련하는 데 쓰일 예정이다.
HD건설기계는 사단법인 따뜻한군산사랑의연탄나눔운동과 인천연탄은행에 총 3만3700장의 연탄을 기탁하기도 했다. 현금으로 환산하면 3000만 원 상당이다. 특히 이 같은 기부에는 임직원들이 직접 참여해 의미를 더했다.
기부금과 연탄은 임직원들이 급여의 1%를 기부하는 캠페인 ‘1%급여나눔’을 통해 모은 재원으로 마련됐다. 일부 임직원은 군산시 상학동 마을 일대에서 취약계층 가구에 연탄을 직접 배송하는 봉사에도 동참했다.
앞서 지난달에는 인천, 군산시 등 사업장에서 대규모 김장 봉사가 이뤄졌다. 문재영 HD건설기계 사장과 송희준 HD현대사이트솔루션 대표를 비롯한 200여 명의 임직원이 동참했다.
이날 완성된 상자 2400개 분량(약 1억2000만 원 상당)의 김치는 지역 내 복지 사각지대에 있는 이웃에게 전달됐다.
문 사장은 “어려움을 겪는 이웃들에게 희망의 온기가 전해지길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 활동들을 지속적으로 추진해 기업으로서의 책임을 다하겠다”고 말했다.
