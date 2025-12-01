보잉, F-15에 한화 항공시스템 장착… 美수출 길 넓히는 K방산

“한국산 부품 아닌 첫 항전장비 공급”
美, K9 자주포도 도입 후보군 올려
‘황금 함대’엔 조선 3社 참여 전망
육해공 모든 분야서 협력 강화할듯
연간 국방 예산으로 1000조 원 가까이 투입하는 최대 군사대국 미국의 무기 라인업에 한국 방산기업이 개발한 장비들이 잇따라 채택되고 있다. 동유럽과 중동, 동남아시아에 주로 수출되던 K방산의 무기가 이제는 미국까지 시장을 넓히고 있는 것이다. 특히 그동안 함정이나 육상 무기 위주로 수출이 이뤄졌던 것과 달리 최근에는 전투기에 장착되는 항공 무기 시스템까지 수출되며 영역을 넓히고 있다는 평가가 나온다.
보잉은 최근 자사의 전투기 F-15에 한화시스템이 만든 대형 다기능 전시기(ELAD)를 장착하기로 결정했다. ELAD는 아날로그 계기판에 개별적으로 표시되던 각종 비행 및 전투 정보를 한 화면에 통합해 보여주는 첨단 항전 장비다. 보잉 측은 “단순 항공기 부품이 아닌 항전 장비를 한국에서 공급받는 것은 이번이 처음”이라고 설명했다.
K방산의 주력 수출품인 자주포 시스템도 미국이 도입을 검토하는 한국 방산 제품 중 하나다. 미국 육군이 주도하던 사거리 연장형 자주포(ERCA) 개발 계획이 내구성 등 성능 기준을 만족시키지 못해 취소되면서 대안으로 K9 자주포가 도입 후보군에 오른 것이다. 현재 미군은 개발하던 장포신 기술을 K9 자주포에 접목해 활용할 수 있는지를 검토하고 있는 것으로 전해졌다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 22일(현지 시간) ‘황금 함대’ 건조 계획을 발표하면서 한국 조선 기업들이 미국 함정 건조에 직접 뛰어들 수 있는 길도 열렸다. HD현대와 한화뿐만 아니라 삼성중공업까지 미국 방산 조선사와의 협업을 통해 미국 함정 건조 사업에 뛰어들 수 있다는 전망도 나온다. 미국 해군은 함정 현대화 사업을 위해 내년 예산만 474억 달러(약 68조4700억 원)를 요청했다. 장기적으로는 미 해군이 현대화 프로젝트에 총 1조 달러(약 1445조 원) 상당을 투입할 것으로 현지에서는 전망하고 있다.
특히 한화는 트럼프 대통령이 “좋은 회사”라고 언급하며 호위함인 프리깃함을 공동 생산하겠다고 발언한 만큼 미국 함정 건조 사업에 속도를 낸다는 계획이다. 조선업계에서는 이미 한화가 미국에 보유한 필리조선소가 군함 건조에 필요한 시설 보안 인증(FCL) 신청을 준비하고 있는 것으로 파악하고 있다.
HD현대 역시 미 해군 함정 건조 사업의 핵심 파트너다. 게다가 미국 해군은 신형 호위함을 건조할 ‘리드 조선소’로 헌팅턴 잉걸스의 ‘잉걸스 조선(Ingalls Shipbuilding)’을 선정했다. HD현대는 올해 4월 헌팅턴 잉걸스와 기술 협력 및 공동 건조 파트너십을 체결하고 이미 차세대 군수지원함을 공동 건조하기로 합의한 바 있다. 이에 따라 헌팅턴 잉걸스가 호위함 등 전함을 건조할 때도 HD현대와 협력할 가능성이 높은 것으로 평가된다.
삼성중공업도 미국 함정 건조 시장에 뛰어들 수 있다는 예측도 나온다. 삼성중공업은 미국 비거마린 그룹과 양해각서(MOU)를 체결하고 미 해군 지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업을 공동으로 진행하고 있다. 비거마린이 포틀랜드에 보유한 ‘비거 스완 아일랜드’ 조선소에서 미 함정 개조, 블록 제작 등이 이뤄지는 만큼 삼성중공업과 공동으로 미 해군함 건조 사업에 참전할 수 있다는 관측이 나온다.
