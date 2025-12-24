아이두젠 ‘따수미’, 일본 라쿠텐 난방텐트 부문 1위 달성

아이두젠의 난방텐트 브랜드 따수미가 일본 최대 종합 이커머스 플랫폼 라쿠텐에서 난방텐트 부문 판매 1위를 기록했다.
아이두젠(IDOOGEN, 대표 남우현)은 자사의 실내 난방텐트 브랜드 따수미가 일본 최대 이커머스 플랫폼 라쿠텐에서 주요 제품군 중에서 난방텐트 카테고리 부문에서 판매 1위에 올랐다고 밝혔다.
이번 성과의 주인공은 따수미 난방텐트 패브릭(Fabric), 시그니처(Signature) 모델과 Mobility X 차박 텐트다. 따수미 난방텐트는 실내에서도 활용 가능한 구조와 보온 성능을 갖춘 제품이며, Mobility X 차박 텐트는 차량과 함께하는 캠핑 환경에 최적화된 설계를 적용한 모델이다.
라쿠텐은 일본 내 전국 단위 이용자 기반을 보유한 일본 최대 종합 이커머스 플랫폼이다. 라쿠텐 내에서 따수미 패브릭 모델은 관련 카테고리에서 다수 랭킹 1위를 기록했으며, Mobility X 차박 텐트 역시 차박 텐트 카테고리 1위에 올랐다.
아이두젠의 고급화 전략과 더불어 일본 소비자들의 성향에 맞춘 현지화된 운영 노하우, 실사용 만족도가 높은 제품 설계와 품질이 이번 성과의 배경으로 꼽힌다. 실제로 아이두젠의 난방텐트는 뛰어난 보온 효과로 한국의 혹독한 겨울 필수품으로 꼽히며, 차박텐트는 뛰어난 디자인과 실용성으로 캠핑족 필수템으로 인기다.
아이두젠 관계자는 “일본 소비자들이 중요하게 생각하는 사용성, 품질, 완성도를 중심으로 제품을 기획하고 운영한 전략이 긍정적인 결과로 이어진 것”이라며 “실제 사용 만족도를 높이기 위한 설계와 품질에 집중한 점이 라쿠텐 내 성과로 이어졌다”고 설명했다. 이어 “앞으로도 실사용 만족도를 기준으로 한 제품 설계와 품질 중심의 접근을 이어가겠다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
