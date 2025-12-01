삼성생명 고객 안내문구, AI로 작성하고 다듬어

‘AI 글쓰기 시스템’ 사내 도입
삼성생명이 고객에게 전달되는 콘텐츠의 품질을 높이기 위해 생성형 인공지능(AI) 기반의 ‘AI CX 글쓰기 시스템’을 사내에 도입했다고 23일 밝혔다.
삼성생명 임직원은 AI CX 글쓰기 시스템에 몇 개의 키워드만 입력하면 고객 안내 문구의 초안을 손쉽게 작성할 수 있다. 기존에 작성된 콘텐츠도 더 자연스럽고 이해하기 쉬운 문장으로 다듬을 수 있다.
이 시스템은 교정 기능을 통해 고객이 이해하기 어려운 금융 용어나 회사 내부 표현을 쉬운 일상어로 바꾸고 한자어나 외래어는 우리말로 순화한다. 브랜드 용어 등 콘텐츠마다 다르게 사용되던 표현과 문장부호, 단위 표기 방식도 통일해 고객 혼선을 줄인다. 삼성생명 관계자는 “이번 AI CX 글쓰기 시스템 도입은 고객과의 소통 방식을 개선하기 위한 노력의 일환”이라고 설명했다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
