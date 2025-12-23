한화비전·아워홈, 베트남 시각장애 아동시설 개선활동… “사회공헌 확대 지속”

박닌성 티엔 호아 보호시설에 카메라·가구 등 기부
한화비전과 아워홈은 23일 베트남 시각장애 아동들의 안전하고 따뜻한 생활 환경을 만들기 위한 사회공헌 활동을 공동으로 진행했다고 밝혔다.
현지 임직원 20여 명 참여, 조리·위생 봉사 진행
한화그룹 ‘월간 한 모금’ ESG 협력 일환
한화비전 베트남 법인은 지난 17일 박닌성 티엔 호아(Thien Hoa) 시각장애 아동·청소년 보호시설을 찾아 카메라, 저장장치, 가구 등 필수 물품을 전달하고, 현지 임직원들과 함께 봉사활동을 했다. 티엔 호아는 5세에서 22세 사이의 시각장애 아동·청소년 35명이 생활하는 시설로, 외부 후원에 의존해 운영되는 비영리 보호기관이다.
이번 활동은 한화비전과 아워홈이 함께 참여한 첫 공동 사회공헌 사례로, 한화그룹의 기계·유통·서비스 부문 통합 사회공헌 프로그램 ‘월간 한 모금’의 일환으로 추진됐다. 두 회사는 현지 임직원 20여 명이 참여해 조리 봉사, 위생 교육, 떡 만들기 체험 등 다양한 프로그램을 진행하며 아이들과 시간을 보냈다.
한화비전은 시설 내 안전 강화를 위해 보안 카메라와 영상 저장장치, 생활 편의용 가구를 기부했다. 아워홈은 아이들을 위해 피자, 치킨 등 식사를 조리해 제공했다. 봉사에 참여한 임직원들은 “직접 준비한 식사와 활동을 통해 아이들이 잠시나마 즐겁게 웃을 수 있어 보람을 느꼈다”고 소감을 전했다.
티엔 호아를 운영하는 레 티 타인 항 수녀는 “한화비전과 아워홈의 지원은 시설 아이들에게 큰 격려가 됐다. 기부와 환경 개선 덕분에 아이들이 더욱 안전하고 따뜻한 공간에서 생활할 수 있게 됐다”고 감사의 뜻을 전했다.
한화비전 베트남 법인은 2024년부터 지역사회와의 상생 및 사회적 책임 실천을 목표로 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 지난해에는 장애 아동 보호시설 및 치료센터에 식료품과 의료기기를 지원했으며, 이번에는 처음으로 카메라 기부 사업을 추진했다. 회사는 향후 기술 중심의 사회공헌 활동을 확대한다는 방침이다.
한화비전 관계자는 “보안 기술이 시각장애 아이들의 생활 공간을 더욱 안전하게 만드는 데 도움이 되길 바란다. 앞으로도 현지 사회에 실질적인 변화를 이끌어내는 나눔을 이어가겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
