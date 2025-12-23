한화비전·아워홈, 베트남 시각장애 아동시설 개선활동… “사회공헌 확대 지속”

박닌성 티엔 호아 보호시설에 카메라·가구 등 기부
현지 임직원 20여 명 참여, 조리·위생 봉사 진행
한화그룹 ‘월간 한 모금’ ESG 협력 일환

한화비전과 아워홈은 23일 베트남 시각장애 아동들의 안전하고 따뜻한 생활 환경을 만들기 위한 사회공헌 활동을 공동으로 진행했다고 밝혔다.

한화비전 베트남 법인은 지난 17일 박닌성 티엔 호아(Thien Hoa) 시각장애 아동·청소년 보호시설을 찾아 카메라, 저장장치, 가구 등 필수 물품을 전달하고, 현지 임직원들과 함께 봉사활동을 했다. 티엔 호아는 5세에서 22세 사이의 시각장애 아동·청소년 35명이 생활하는 시설로, 외부 후원에 의존해 운영되는 비영리 보호기관이다.

이번 활동은 한화비전과 아워홈이 함께 참여한 첫 공동 사회공헌 사례로, 한화그룹의 기계·유통·서비스 부문 통합 사회공헌 프로그램 ‘월간 한 모금’의 일환으로 추진됐다. 두 회사는 현지 임직원 20여 명이 참여해 조리 봉사, 위생 교육, 떡 만들기 체험 등 다양한 프로그램을 진행하며 아이들과 시간을 보냈다.

한화비전은 시설 내 안전 강화를 위해 보안 카메라와 영상 저장장치, 생활 편의용 가구를 기부했다. 아워홈은 아이들을 위해 피자, 치킨 등 식사를 조리해 제공했다. 봉사에 참여한 임직원들은 “직접 준비한 식사와 활동을 통해 아이들이 잠시나마 즐겁게 웃을 수 있어 보람을 느꼈다”고 소감을 전했다.

티엔 호아를 운영하는 레 티 타인 항 수녀는 “한화비전과 아워홈의 지원은 시설 아이들에게 큰 격려가 됐다. 기부와 환경 개선 덕분에 아이들이 더욱 안전하고 따뜻한 공간에서 생활할 수 있게 됐다”고 감사의 뜻을 전했다.

한화비전 베트남 법인은 2024년부터 지역사회와의 상생 및 사회적 책임 실천을 목표로 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 지난해에는 장애 아동 보호시설 및 치료센터에 식료품과 의료기기를 지원했으며, 이번에는 처음으로 카메라 기부 사업을 추진했다. 회사는 향후 기술 중심의 사회공헌 활동을 확대한다는 방침이다.

한화비전 관계자는 “보안 기술이 시각장애 아이들의 생활 공간을 더욱 안전하게 만드는 데 도움이 되길 바란다. 앞으로도 현지 사회에 실질적인 변화를 이끌어내는 나눔을 이어가겠다”고 말했다.

김상준 기자 ksj@donga.com
