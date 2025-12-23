대상 청정원, ‘아삭장아찌’ 신제품 4종출시… 감칠맛 살린 발효숙성 적용

명이나물·모듬마늘·궁채·고추 등 구성
대상 청정원은 23일 대표 간장 브랜드 ‘햇살담은’의 발효 기술을 담은 신제품 ‘아삭장아찌’ 4종을 출시한다고 밝혔다. 최근 1~2인 가구 증가와 ‘편리미엄(편리함+프리미엄)’ 트렌드 확산에 따라 간편하면서도 정갈한 반찬 수요가 늘고 있다고 한다. 청정원은 해당 트렌드에 맞춰 손쉽게 한 끼를 완성할 수 있는 절임류 제품군을 강화한다는 방침이다.
간편한 한 끼 반찬부터 캠핑 요리까지 활용
이번 신제품 ‘아삭장아찌’는 ▲명이나물 ▲모듬마늘 ▲궁채 ▲고추 등 네 가지 구성으로 제품화됐다. 청정원 대표 제품인 ‘햇살담은 양조진간장’(100% 발효숙성)을 사용해 은은한 풍미와 깊은 감칠맛을 살렸다고 한다. 채소 본연의 아삭한 식감 또한 그대로 유지해 다양한 요리와 어울리도록 했다.
제품별 특징도 분명하다. 명이나물과 모듬마늘은 고기류나 기름진 음식과 궁합이 좋고, 궁채는 양념이 강한 메뉴에 어울린다. 고추 장아찌는 담백한 음식에 매콤함을 더한다. 잘게 다져 주먹밥·볶음밥 재료로 활용하거나, 도시락 반찬·캠핑 요리로도 손쉽게 사용할 수 있다.
대상 관계자는 “아삭장아찌는 바쁜 일상 속에서도 간편하게 맛있는 한 끼를 완성할 수 있는 제품이다. 풍미 깊은 간장 맛과 채소의 아삭한 식감을 함께 즐기길 바란다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
