BD사이언스, 코지맘바이오와 제조·R&D 강화… 2026년 신제품 본격 확대 나선다

건강식품 전문 브랜드 BD사이언스가 제조 전문기업 코지맘바이오와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 2026년을 기점으로 한 중장기 제품 공동 개발 및 연구 협력에 본격 착수한다고 밝혔다.
이번 MOU를 통해 양 사는 △유기농 원료 기반 식품 개발 △액상·분말 제형 중심의 제품 포트폴리오 확장 △연구개발(R&D) 협력 강화 △안정적인 생산 체계 구축을 주요 협력 과제로 설정했다. 특히 단발성 제품 출시가 아닌, 연간 개발 로드맵을 기반으로 한 지속적인 신제품 출시 체계 구축에 협력할 계획이다.
현재 코지맘바이오는 BD사이언스의 대표 제품인 프리미엄 대용량 유기농 레몬즙 100포, 유기농 사과발효식초 애사비, BD알부민복합물 97% 함유 이대호 알부민 파워샷 제품의 제조를 담당하고 있다. 이번 협약을 계기로 기존 제품을 넘어, 2026년 출시를 목표로 한 다양한 신규 제품 개발 프로젝트에도 본격적으로 참여하게 된다.
BD사이언스는 제품 기획과 원료 선정 단계부터 제조사와 긴밀히 협력하는 구조를 통해, 단기 트렌드 중심의 제품이 아닌 장기적으로 시장 신뢰를 축적할 수 있는 제품 라인업을 구축해 왔다. 이번 협약은 이러한 기획 역량과 제조 기술력을 결합한 중장기 공동 연구개발 파트너십이라는 점에서 의미가 있다.
코지맘바이오는 건강식품 제조 분야에서 축적한 기술력과 품질 관리 노하우를 바탕으로, 원료 특성에 맞는 제형 설계와 안정적인 생산 공정을 강점으로 갖고 있다. 양사는 향후 원료 연구, 제형 개발, 생산 공정 고도화 등 다양한 영역에서 협업을 확대하며, 연구개발 중심의 파트너십을 지속해 나갈 계획이다.
BD사이언스 관계자는 “이번 MOU는 제품 수를 늘리기 위한 협약이 아니라, 2026년 이후를 내다보고 건강식품을 보다 본질적으로 설계하기 위한 파트너십”이라며 “제조사와의 긴밀한 협업을 통해 불필요한 요소는 줄이고, 필요한 가치에 집중한 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.
양 사는 이번 협약을 시작으로, 프리미엄 원료를 기반으로 한 액상·분말 건강식품을 중심으로 중장기적인 신제품 출시를 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
