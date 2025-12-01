모바일 앱에서도 손 쉽게 ‘금전증여신탁’ 가입

신한투자증권은 올해 7월 31일부터 ‘신한 프리미어 행복이음신탁’ 브랜드를 선보이며 유언대용 신탁 및 증여 신탁 서비스를 개시했다.
신한 프리미어 행복이음신탁은 금전 또는 재산(유가증권, 부동산 등)을 맡기면서 상속·증여가 포함된 생애 계획을 제공하거나 신한투자증권만의 특화된 부가서비스를 결합한 맞춤형 신탁이다. 상속 계획을 제시하는 ‘신한 프리미어 행복이음신탁’과 증여 계획을 제시하는 ‘신한 프리미어 행복이음증여신탁’이 대표적인 서비스다.
신한 프리미어 행복이음신탁은 위탁자의 사후에 재산을 상속받을 수익자를 미리 지정해 생전에 재산 이전 계획을 설계하는 신탁이다. 가족들과의 합의 없이도 고객이 원하는 수익자, 지급액, 지급 시기, 지급 방법 등을 정할 수 있다. 더불어 생전에 필요한 생활비와 의료비 등을 받을 수 있도록 설계도 가능하다. 위탁자 사후에는 위탁자 본인이 생전에 지정한 수익자(가족 또는 제3자)에게 상속 집행이 이뤄진다.
신한 프리미어 행복이음증여신탁은 증여자가 수증자에게 신탁계약을 통한 사전 증여 후 만기 시점까지 증여된 신탁재산을 관리할 수 있도록 설계된 신탁이다. 자산 증식 및 절세를 위해 사전 증여로 증여 금액을 미리 확정할 수 있고 고객이 신탁 만기 시점까지 증여한 재산을 직접 관리할 수 있다는 것이 특징이다. 특히 증여한 재산에 대한 증여자의 통제 권한을 부여해 수증자가 증여자의 동의 없이는 출금 또는 해지를 할 수 없도록 했다. 증여계약서상 해제 조건 충족 시 증여된 신탁재산을 수증자로부터 반환받을 수도 있다.
신한투자증권은 모바일 앱(신한SOL증권)을 통해 부모가 미성년 자녀에게 금전을 증여하는 ‘신한 프리미어 내 자녀 금전증여신탁’, 생명보험(주계약 일반사망보험금)의 보험금청구권을 맡기고 계약자가 생전에 지정한 조건과 방식으로 수익자에게 보험금을 지급하는 ‘신한 프리미어 내 가족 보험금청구권신탁’도 함께 서비스를 제공한다. ‘신한 프리미어 내 자녀 금전증여신탁’은 비대면으로 미성년 자녀에게 손쉽게 증여할 수 있는 상품이다.
신한투자증권의 상속·증여설계 상담은 가까운 영업점에 방문해 받을 수 있다. 초기 상담 이후에는 신한투자증권의 전문가그룹이 심층 상담을 제공해 고객 고민에 대한 맞춤 해법을 제시하게 된다.
신한 프리미어 행복이음신탁은 최소 가입 금액이 3억 원 이상, 신한 프리미어 행복이음증여신탁은 1억 원 이상이다. 비금전 재산 신탁 시에는 최소 가입 금액이 높아질 수 있다. 신탁 보수는 계약 체결 시 발생하는 체결보수와 수익권 이전 시 발생하는 집행보수가 있다. 계약건별로 다르기 때문에 상담을 통해 확인이 가능하다. 신탁 가능 재산으로는 금전뿐 아니라 유가증권, 부동산, 보험금청구권 등의 수탁이 가능하다. 하지만 비금전 재산 수탁의 경우 사전 협의가 필요하기 때문에 상담 시 수탁 가능 여부에 대한 확인이 필요하다.
