중개형 ISA 계좌 개설 시 상품권 지급

  • 동아일보

글자크기 설정

삼성증권

삼성증권은 ‘중개형 ISA 절세응원 이벤트’를 이달 말까지 진행한다. 삼성증권 제공
삼성증권은 ‘중개형 ISA 절세응원 이벤트’를 이달 말까지 진행한다. 삼성증권 제공
삼성증권의 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고가 7조 원을 돌파했다. 삼성증권은 이를 기념해 중개형 ISA 신규 및 기존 고객 대상 ‘중개형 ISA 절세응원 이벤트’를 이달 말까지 진행한다고 밝혔다.

삼성증권은 중개형 ISA 계좌에서 최근 국내 배당주 및 국내 상장 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자수요가 증가하고 있다고 설명했다. 삼성증권 중개형 ISA 잔고는 지난해 말 대비 2배 증가했고 고객 수는 17% 늘었다. 삼성증권 중개형 ISA 고객 수는 137만 명이 넘어 업계에서 가장 많은 투자자가 이용하고 있다.

중개형 ISA의 투자 비중을 보면 국내 주식 38%, 국내 ETF 11%, 국내 상장 해외 ETF 33%였다. 코스피시장 상승으로 국내 ETF 투자 비중이 지난해 말 대비 6% 증가했고 절세 혜택이 있는 국내 상장 해외 ETF 투자 비중은 비슷하게 유지되고 있는 것으로 나타났다.

삼성증권은 투자자를 위한 절세 이벤트를 올 연말까지 진행한다. 한국 증시 상승세에 맞춰 투자 관심이 늘고 있는 상황에서 중개형 ISA 신규 및 기존 가입 고객을 대상으로 ‘Welcome 이벤트’와 ‘Start-up 이벤트’ ‘Level-up 이벤트’ ‘Boom-up 이벤트’ 등 4가지로 구성된 ‘중개형 ISA 절세응원 이벤트’를 진행한다.

‘Welcome 이벤트’는 신규 고객 대상으로 기간 내 최초 중개형 ISA 계좌개설 시 상품권 5000원, 개설 후 100만 원 이상 순입금 시 상품권 1만 원을 조건 달성 고객 전원에게 지급한다. ‘Start-up 이벤트’는 기존 고객 대상으로 올해 10월 31일 기준 삼성증권 중개형 ISA 잔고 100원 이하 고객이 기간 내 중개형 ISA 계좌에 100만 원 이상 1000만 원 미만 순입금 시 상품권 1만 원을 전원 지급한다. ‘Level-up 이벤트’는 기존 및 신규 고객 대상으로 기간 내 중개형 ISA 계좌에 순입금액 1000만 원 이상이면 3만 원, 단계적으로 1억5000만 원 이상이면 상품권 50만 원을 달성 고객 전원에게 지급한다. 마지막으로 ‘Boom-up 이벤트’는 기간 내 중개형 ISA 계좌에서 100만 원 이상 상품 순매수 시 상품별 조건 달성 고객 전원에게 상품권 각 5000원을 지급한다. 삼성증권 관계자는 “증시 상승 시기에 중개형 ISA를 활용해 투자와 절세 효과까지 보려는 똑똑한 투자자들이 늘고 있다”며 “중개형 ISA가 장기적인 자산 형성의 핵심 해결책으로 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

#money&life#삼성증권#중개형 ISA#Welcome 이벤트#Start-up#Level-up#Boom-up
이호 기자 number2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스