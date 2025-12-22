삼표그룹, 성수 프로젝트 본격 추진… 79층 초고층 단지 조성

건설기초소재 기업 삼표그룹은 22일 성수동 옛 삼표레미콘 공장 부지에 조성하는 ‘성수 프로젝트’를 본격 추진하고 있다고 밝혔다.
해당 프로젝트는 성수동 옛 삼표레미콘 공장 부지에 최고 79층 규모의 미래형 업무복합단지 개발이다. 완공 시 해당 단지는 롯데월드타워에 이어 서울에서 두 번째로 높은 초고층 건축물이 될 전망이다.
서울시는 최근 제19차 도시건축공동위원회를 열고 ‘서울숲 일대 지구단위계획구역 및 삼표레미콘 특별계획구역 세부개발계획 결정안’을 수정 가결했다. 이에 따라 1977년 가동을 시작해 2022년 8월 철거된 성수동 삼표레미콘 공장 부지는 초고층 복합시설 개발을 추진할 수 있는 도시계획상 절차가 마무리됐다.
삼표그룹은 서울시 사전협상제도를 통해 해당 부지를 업무·주거·상업 기능이 결합된 복합단지로 개발할 계획이다. 업무시설 비중은 35% 이상으로 설정하고 주거시설은 40% 이하로 제한해 업무 기능 중심의 단지로 조성한다는 구상이다. 성수동을 혁신기업과 오피스 중심의 핵심 거점으로 육성하려는 서울시의 정책 방향과도 맞다.
교통 혼잡 완화를 위한 기반시설 개선도 함께 추진된다. 성수 부지에는 서울시가 계획 중인 스타트업 지원 공간 ‘유니콘 창업 허브’가 들어서고 성수동과 서울숲을 연결하는 입체 보행공원이 조성돼 녹지 네트워크도 확장될 예정이다.
성수 프로젝트는 지난해 ‘건축혁신형 사전협상’ 대상지로 선정된 데 이어 ‘도시건축 창의혁신디자인’ 사업으로도 지정됐다. 이에 따라 입체 보행 데크 구간에 대해 건폐율 완화와 용적률 추가 등 개발 인센티브가 적용된다.
삼표그룹은 이번 프로젝트를 통해 업무·주거·상업시설은 물론 호텔 등 숙박 기능까지 아우르는 미래형 복합단지를 직접 개발·운영할 계획이다. 이를 위해 전담 조직을 구성하고 전문 인력을 영입하는 등 개발 역량을 강화하고 있다. 글로벌 부동산 개발 경험을 갖춘 로드리고 빌바오 사장을 영입했고 롯데월드타워 건설을 총괄한 석희철 사장을 성수 프로젝트 건설본부장으로 선임했다.
삼표그룹은 성수 프로젝트와 함께 서울 은평구 증산동 일대에서 추진 중인 수색 프로젝트에도 속도를 내고 있다. 해당 사업은 민간임대 아파트와 업무·상업·문화시설을 결합한 주상복합 단지로, 현대건설이 시공을 맡아 2027년 준공 예정이다. 이곳에는 삼표그룹 신사옥 ‘SP타워’도 함께 조성된다.
이번 프로젝트에는 삼표그룹이 자체 개발한 저탄소 친환경 특수 시멘트 ‘블루멘트’와 특수 콘크리트 제품이 적용될 예정이다. 삼표그룹은 이를 통해 구조물의 안정성과 내구성을 높이고 친환경 건설 기술 적용을 확대한다는 계획이다.
로드리고 빌바오 사장은 “성수 프로젝트는 삼표그룹이 종합 디벨로퍼로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “서울 도심의 미래 가치를 높이는 동시에 지속 가능한 성장 모델을 제시하겠다”고 말했다.
