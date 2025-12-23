생산부터 유통까지 체계적으로 관리… 믿고 먹는 ‘GAP 인증 농산물’

국립농산물품질관리원(농관원, 원장 김상경)은 지난 10월 31일 서울 코엑스에서 ‘제11회 GAP(농산물우수관리) 인증 우수사례 경진대회’를 열고 생산자·유통업체·지자체 3개 부문에서 GAP 인증 확산에 기여한 12곳을 선정해 시상했다.
GAP는 농산물의 생산부터 수확 후 관리, 유통 단계까지 위해 요소를 체계적으로 관리해 안전한 농산물을 제공하기 위한 국가 인증 제도다.
생산 부문 대상은 충남 논산의 ‘광석농협 딸기공동작목반(광석 딸기 공선회)’이 수상했다. 공선회는 117개 농가가 65.9㏊에서 딸기를 재배하며 2024년 11월∼2025년 5월 작기 기준 1725t의 GAP 인증 딸기를 출하해 205억 원의 매출을 올렸다. 전년 작기 대비 35억 원 늘어난 성과다. 2016년 56개 농가(25.6㏊)로 시작한 GAP 참여도는 꾸준히 확대돼 산지 조직력과 물량 결속력을 강화했다.
공선회는 2024년 글로벌 GAP 인증을 획득해 수출 판로도 넓혔다. 지난해 딸기 수출액은 5억1392만 원, 올해는 7월 말 기준 5억1671만 원을 기록했다. 내년에는 인도네시아 할랄제품보장부(BPJPH)의 ‘할랄 식품’ 인증 취득도 준비 중이다. 성과의 배경으로는 지속적인 농가 교육과 철저한 품질관리, ‘논산육군병장 딸기’ 브랜드화가 꼽힌다. 회원 대상 연 4회 이상 재배·방제 교육과 선별사 위생 교육을 실시하고 매년 7∼10월 농가별 재배 현황을 조사해 품종·정식주수·정식일 등을 데이터베이스로 관리한다. 1차 농가 선별 후 2차 검품에서 당도·신선도·중량을 점검하고 3차 포장 단계에서도 무작위 샘플링으로 포장 상태를 확인해 품질 균일성을 확보한다.
유통 부문 금상은 경남 김해의 ‘농협김해농수산물종합유통센터’가 받았다. 센터는 2019년 2개 품목으로 시작한 GAP 취급 품목을 2023년 12개, 2025년 49개로 확대했다. 올해부터는 센터 내 17㎡ 규모의 GAP 전용 매장을 운영하며 본사 구매처에 GAP 농산물 우선 입고를 요청하고 동일 상품이라도 GAP 인증 상품을 선입고하는 원칙을 적용했다. 그 결과 취급 물량은 2023년 6219t에서 2024년 7901t으로 늘었고 올해는 1만629t에 이른다. GAP 농산물 매출도 2023년 7200만 원에서 2024년 1억3200만 원, 올해 1억8500만 원으로 증가했다.
매장 POP·현수막 상시 홍보, 월 1회 장바구니 증정 이벤트, 온라인 몰 노출과 SNS 홍보를 병행해 소비자 접점을 넓혔다. 경남 지역 최초 로컬푸드 직매장에 ‘숍인숍’ 형태의 GAP 전용관을 운영한 것도 판매 확대를 견인했다.
올해 신설된 지자체 부문 금상은 충남 예산군이 수상했다. 예산군은 지역 공동 브랜드 ‘예가정성’에 사과·쪽파·멜론 등 GAP 농산물을 약 90% 접목해 브랜드 신뢰를 강화하고 공동 브랜드 관리 조례에 근거해 허가받은 우수 농특산물에만 브랜드 사용을 허용하고 있다. 관내 7개 농협 30곳의 공동선별출하회가 예가정성 브랜드를 사용 중이며 취급 품목은 102개에 이른다. 예산군은 △품목별 재배 매뉴얼 개발·보급 및 관리체계 지원 △관외 직거래 택배비 지원 △생산자 역량 강화 교육 등을 통해 GAP 인증 기반을 확장해 왔다. 그 결과 예산군의 GAP 인증 농가는 2022년 593농가에서 2025년 1189농가로 늘었고 출하 금액도 2022년 183억 원에서 2024년 360억 원으로 증가했으며 올해는 500억 원에 이를 것으로 전망된다.
농관원은 소비자가 GAP 인증 농산물을 구매할 때 포장지의 ‘GAP 인증마크’와 인증번호 등을 확인하면 생산 현황을 쉽게 확인할 수 있다고 안내했다. 한편 농림축산식품부 자료에 따르면 2025년 GAP 인증 농산물에 대한 소비자 신뢰도는 90.4%, GAP 인지도는 83.5%로 나타났다(출처: 2025년 기관 인지도 및 주요정책 관련 설문조사, 현대리서치).
댓글 0