빈센트 코스믹, LG전자 ‘Life’s Good’ 캠페인으로 국내 주요 광고제 2관왕

엣지랭크 그룹 산하의 자체 레이블사인 광고대행사 빈센트 코스믹(Vincent Cosmic이 LG전자와 함께 진행한 ‘Life’s Good‘ 디지털 캠페인으로 국내 주요 광고 제에서 연이어 수상했다.
빈센트 코스믹은 11월 19일, 문화체육관광부가 후원하는 ‘제18회 대한민국소통어워즈’에서 ‘대한민국 디지털콘텐츠 대상 동영상/시리즈 부문’ 대상을 수상했으며, 이어 12월 11일 ‘2025 대한민국 디지털 광고 대상’에서 ‘디지털 PR-CSR 부문’ 동상을 수상하며 하나의 캠페인으로 두 개의 광고제에서 수상하는 성과를 거뒀다.
수상작인 LG전자 ‘Life’s Good’ 디지털 캠페인은 ‘당신이 만들어가는 좋은 삶에 함께하는 Life’s Good’이라는 메시지 아래, 광고 중심의 일방적인 메시지를 넘어, 사회 곳곳에서 묵묵히 ‘좋은 삶’을 실천하는 이들을 조명하고, 그들의 활동을 후원함으로써 긍정적인 사회 변화를 확산하는 사회공헌형 디지털 캠페인으로 기획됐다.
해당 시리즈는 매월 1회 정기적으로 공개되며, 지속성과 진정성을 기반으로 한 콘텐츠 운영이 특징이다.
장난감 수리 봉사를 이어가는 퇴임 교수 김종일 님, 참전용사들의 희생을 기록하는 사진작가 현효제 님, 25년간 수제 태극기를 제작해온 장인 양동열 님 등 다양한 인물들의 진정성 있는 이야기를 통해 브랜드 철학 ‘Life’s Good’을 일상의 언어로 풀어냈다.
빈센트 코스믹 이영준 대표는 “이번 수상은 브랜드 메시지를 사람 중심의 이야기로 전달한 디지털 캠페인의 가능성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 사회적 가치를 확산하는 크리에이티브 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
