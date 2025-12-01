사전예약 1분 컷… 화제의 ‘데이지에일’ 맥주 출시

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 사전 예약 ‘1분 컷’으로 화제를 모은 ‘데이지에일’을 지난 11일 오프라인 매장에서 정식 출시했다.
데이지에일은 일본 명문 양조장 ‘히타치노네스트’의 양조 기술을 기반으로 지드래곤의 패션 브랜드 ‘피스마이너스원’이 디자인에 참여해 화제를 모았다.
필스너 맥아와 카라필 맥아를 베이스로 한 데이지에일은 시트라 홉의 열대 과일 향과 아마릴로 홉의 오렌지 꽃 향을 더해 달콤하면서도 산뜻한 풍미를 구현했다. 도수는 4.8%로 부담 없이 즐기기 좋으며 첫 모금부터 은은하게 퍼지는 데이지 향이 특징이다(가격 4500원).
데이지에일에 대한 폭발적인 인기는 앞서 진행된 사전 예약과 팝업스토어에서 이미 입증됐다. GS25는 지난 11월 26일부터 3일간 우리동네GS 앱에서 데이지에일 사전 예약을 진행했으며 하루 물량 888세트가 매일 1분 만에 조기 매진돼 3일간 총 2664세트(1만6000캔)가 완판됐다.
이어 GS25는 지난 4일부터 9일까지 △청와공간점 △DX LAB점 △부산광장점에서 ‘데이지에일 팝업스토어’를 운영했다. 팝업스토어 첫날인 4일 오픈 전인 새벽 6시부터 긴 줄이 형성될 만큼 많은 고객이 몰렸다. 실제 팝업스토어가 열린 6일 동안 3개 매장 ‘맥주’ 카테고리 매출은 직전일 대비 13배 급증했으며 동 기간 방문 고객 수는 최대 298.8% 증가하는 등 데이지에일 특수를 톡톡히 누렸다.
GS25는 팝업스토어를 통해 △데이지에일 사전 구매 △시음 행사 △포토존 부스 운영 △한정판 포스터 증정 등 다채로운 이벤트를 진행했다. 특히 팝업스토어에서만 만나볼 수 있는 포스터를 받기 위해 데이지에일을 박스 단위(8캔)로 구매하는 외국인 팬들이 줄을 이었다.
GS25는 사전 흥행 열기를 이어받아 편의점 GS25와 슈퍼마켓 GS더프레시에서 동시에 선보이는 이번 데이지에일 정식 출시가 큰 인기를 끌 것으로 내다보고 있다.
안재성 GS리테일 주류팀 매니저는 “GS25가 최근 온오프라인에서 돌풍을 일으킨 데이지에일을 편의점과 슈퍼마켓에서 동시 출시하게 됐다”면서 “앞으로도 화제성과 품질을 모두 갖춘 차별화된 주류로 고객 만족도를 높이겠다”고 전했다.
