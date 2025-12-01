청년-신혼부부 매입임대주택 4202가구 모집

71%가 수도권… 10~20년 거주 가능
청년과 신혼, 신생아 가구를 대상으로 한 매입임대주택 4202채가 입주자를 모집한다. 이르면 내년 3월부터 입주가 가능하다.
국토교통부는 18일부터 청년 및 신혼·신생아 가구를 대상으로 매입임대주택 4202채에 대한 모집을 시작한다고 17일 밝혔다. 모집 규모는 청년 매입임대주택이 1956채, 신혼·신생아 매입임대주택이 2246채다. 이 중 수도권에는 2986채(71.1%)가 나온다.
청년 매입임대주택은 오피스텔 유형으로 무주택자 미혼 청년이 신청 대상이다. 월 임대료는 시세의 40∼50%로 거주 기간은 최대 10년이다.
무주택 신혼부부나 신생아 가구의 경우 소득 수준에 따라 신혼·신생아Ⅰ,Ⅱ 유형을 신청할 수 있다. 신혼·신생아Ⅰ 유형은 원룸이다. 시세의 30∼40%의 월 임대료로 최대 20년까지 거주할 수 있다. 신혼·신생아Ⅱ 유형은 원룸과 아파트, 오피스텔 등이 있다. 월 임대료는 시세의 70∼80%로 최대 10년간 살 수 있다. 자녀가 있으면 14년까지도 가능하다.
임유나 기자 imyou@donga.com
