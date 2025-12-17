다이소 독주 저지 나선 이마트… 생필품 초저가 판매 ‘와우샵’ 첫선

1000~5000원 균일가 생활용품 1300여 종, 4개 매장서 먼저 선보여
이마트가 원가 절감과 대량 직수입을 바탕으로 생활필수품 초저가 전략을 본격화한다. 17일 이마트는 1000~5000원까지 전 상품 균일가로 구성된 생활용품 시리즈 ‘와우샵(WOW SHOP)’을 운영한다고 밝혔다.
이마트 바이어가 직접 기획·선정, 전 제품 100% 직수입
“고객이 놀랄 가격으로 쇼핑 재미와 실속 모두 강화”
다이소 독주 저지하려는 새로운 전략으로 풀이
유통업계에서는 초저가 생필품을 주로 판매하는 다이소와 직접 경쟁하려는 이마트의 새로운 전략으로 보고 있다. 와우샵에는 1340여 개의 초저가 품목이 포함됐으며, 서울 왕십리점을 시작으로 은평점(12월 19일), 자양점(12월 24일), 수성점(12월 31일) 등 4개 매장에서 시범 운영에 들어간다.
이마트는 전체 상품의 64%를 2000원 이하, 86%를 3000원 이하로 구성해 고객이 체감할 수 있는 초저가를 구현했다고 한다. 옷걸이(1000원), 욕실화(2000원), 투명 리빙박스(3000원), 대나무 도마(4000원) 등이 대표 상품이다.
생활용품뿐 아니라 패션·뷰티·디지털 액세서리·문구류 등 일상생활 전반을 아우르는 상품들도 함께 판매된다. 매장에는 원화(₩) 기호로 웃는 얼굴을 형상화한 전용 브랜드 로고와 ‘놀라운 가격의 발견’ 콘셉트의 디자인을 적용해 고객의 시선을 끄는 공간으로 구성했다.
이마트는 이번 ‘와우샵’에 선보인 모든 상품을 해외 직수입 방식으로 유통 단계를 최소화했다. 이를 통해 합리적인 가격대를 실현하면서도, KC인증·식품검역·어린이제품 안전인증·전파안전인증 등 법적 절차를 모두 거쳐 품질 안전성도 확보했다.
이마트 바이어들은 초저가 상품 개발을 위해 수차례 해외 제조사를 방문하고, 수만 건의 상품을 검토해 현지 생산업체를 직접 선정했다고 한다. 이 과정에서 대형마트에서 보기 어려웠던 틈새 생활용품과 SNS 인기 제품들도 함께 상품 구성에 포함됐다는 설명이다.
이마트 관계자는 “초저가지만 품질은 결코 타협하지 않는 생활용품 라인업을 만들기 위해 글로벌 소싱 역량을 집중했다. 앞으로도 고객이 ‘믿고 살 수 있는 초저가 상품’을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0