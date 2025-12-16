축산물가공식품 전문기업 봉이, ‘2025 카카오어워즈’ 최우수상 수상

축산물가공식품 전문기업 주식회사 봉이가 ‘2025 카카오비즈니스 베스트 어워즈’ 최우수상을 수상했다.
‘2025 카카오비즈니스 베스트 어워즈’는 카카오 플랫폼을 활용해 의미 있는 사업 성장을 이룬 사례를 선정하는 시상식으로, 봉이가 지난 11년간 축적한 제조 노하우와 차별화된 상품력이 디지털 커머스 환경에서도 경쟁력을 갖췄음을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다.
2014년 창업한 봉이는 막창과 LA갈비를 중심으로 보쌈, 찜갈비 등 축산가공식품을 선보여 온 기업으로 현재는 브랜드와 유통을 함께 설계하는 브랜드 커머스 기업으로 성장 중이다.
봉이는 대한민국 일첩반상 카카오 톡딜 스토어를 통해 2025년 전년 동기 대비 6개월간 매출 16억 8000만 원을 기록하며 673% 성장, 카카오톡딜 매출 상승 1위 기업에 이름을 올렸다. 이러한 성과의 중심에는 대표 상품인 청귤숙성 12mm양념LA갈비가 있다.
12mm 두께로 식감과 육즙을 살린 양념 LA갈비는 청귤 숙성이라는 차별화된 공정을 통해 풍미를 완성했으며, 카카오 톡딜 1위를 기록한 데 이어 누적 판매량 50만 팩을 돌파하며 대중적으로 검증된 제품으로 자리 잡았다. 이와 함께 보쌈과 찜갈비, 수비드보쌈 등 다양한 축산가공식품을 선보이며 프리미엄 간편식 시장을 선도하고 있다.
이외에도 대한민국 일첩반상 카카오 톡딜 스토어에서는 의성 옥자두, 경북 사과, 구룡포 과메기, 안동 참마 등 지역의 특산품과 이야기를 함께 발굴하고 소개하며 차별화된 콘텐츠형 커머스를 전개하고 있다. 여기에 짬뽕순두부와 같은 메뉴형 간편식을 선보여 집에서도 특별한 한 끼의 경험을 완성할 수 있도록 상품 구성을 확장하고 있다.
막창 분야에서는 봉이막창이 확고한 입지를 구축하고 있다. 초벌 공정과 체계적인 위생 관리 시스템을 기반으로 한 봉이막창은 온라인 누적 판매 100만 팩을 돌파하며 대한민국 막창 대표 브랜드로 자리매김했다.
이번 카카오어워즈 최우수상 수상은 11년 업력의 노하우와 안정적인 공정 관리가 만든 결과라는 점에서 더욱 의의가 있다. 안동 물류센터를 기반으로 한 생산, 유통 인프라와 다수의 상표 및 서비스 특허 등록 등은 제품의 품질과 안전성을 유지하는 핵심 요소로 작용하고 있으며 2026년에는 매출액 100억을 예상하고 있다.
봉이 관계자는 “카카오어워즈 최우수상 수상은 플랫폼 성과 이전에 봉이막창과 12mm양념LA갈비를 꾸준히 선택해준 소비자 신뢰가 쌓여 만들어진 결과”라며 “앞으로도 수상으로 입증된 신뢰할 수 있는 먹거리라는 기준에 맞춰 고객이 언제든 안심할 수 있는 품질과 안전성을 최우선으로 한 제품들만 선보일 것”이라고 전했다.
