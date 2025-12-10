올데이 프로젝트 팬심 저격…보스 한정판 패키지 나왔다

프리미엄 오디오 브랜드 보스(BOSE)가 글로벌 앰배서더 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)와 협업한 특별 한정판 ‘울트라 오픈 이어버드’ 콜라보 패키지를 선보인다.
이번 제품은 올데이 프로젝트의 첫 번째 EP 앨범 ‘ALLDAY PROJECT’ 발매를 기념해 성수에서 진행되는 팝업에서 8일 첫 공개됐다. 해당 팝업에서는 앨범 출시를 기념한 다양한 체험 프로그램과 이벤트가 함께 진행된다.
‘보스 X 올데이 프로젝트’ 콜라보 한정판은 기존 울트라 오픈 이어버드와 가격은 동일하지만, 전용 구성품을 더해 가치와 소장성을 높인 스페셜 패키지로 기획됐다.
구성은 보스 울트라 오픈 이어버드를 중심으로 ‘올데이 프로젝트’ 로고가 각인된 가죽 지갑, 멤버 5종 포토카드, 카툰 형태의 올데이 프로젝트 스티커로 꾸려졌으며 새 앨범 콘셉트를 반영한 특별 커스텀 패키지 형태로 제작된 것이 특징이다.
팝업 현장에는 보스X멜론 청음 부스도 마련됐다. 방문객은 보스의 대표 헤드폰 ‘QC 울트라 헤드폰 2세대’로 올데이 프로젝트의 신곡을 감상할 수 있으며, 청음존에서 진행되는 보스 네이버 스토어 팔로우 이벤트에 참여하면 ‘사운드링크 플렉스 2세대’ 스피커 증정 추첨 기회가 주어진다.
해당 패키지는 EQL 성수 팝업에서 한정 수량으로 판매되며, 현장 구매자에게는 멜론 30일 이용권이 제공된다. 이후 오프라인은 크림 도산 플래그십 스토어 ‘요새(YOSAE)’에서, 온라인은 보스 네이버 브랜드 스토어와 무신사에서 순차적으로 만나볼 수 있다.
