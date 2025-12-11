“취향의 모양은 다양하니까”…블랑디바, 리브랜딩 통해 브랜드 철학 새롭게 시각화

다름을 ‘틀림’이 아니라 ‘취향’으로 받아들이는 브랜드, 블랑디바(대표 김현정, BLANCDIVA)가 리브랜딩을 통해 새롭게 출발한다고 밝혔다. 블랑디바는 ‘취향의 모양은 다양하니까’라는 슬로건으로, 개인의 다양성과 존중이라는 브랜드 철학을 새롭게 시각화했다.
브랜드의 상징색은 빨강도, 파랑도 아닌 균형과 포용을 담은 중립의 퍼플(Purple)로, ‘누구나 자신답게 존재할 수 있도록’ 하는 블랑디바의 가치관을 표현한다.
리브랜딩을 통해 새롭게 선보인 태그라인 ‘LET YOU BE YOU’는 네 모양 그대로, 나답게 존재할 수 있다는 브랜드가 전하고자 하는 핵심을 함축한다. 메이크업을 ‘가리기 위한 도구’가 아닌 ‘나를 표현하는 즐거운 놀이’로 바라보는 시선이 담겨 있다.
블랑디바는 여전히 피부에 진심이지만, 그 위에 ‘자기 자신을 존중하는 자유’를 더했다. 브랜드 관계자는 “블랑디바는 결점을 감추지 않아도, 완벽하지 않아도 괜찮은 브랜드. 나다운 모습이 가장 아름답다고 말하는 브랜드”라면서 “리브랜딩을 통해 앞으로도 누구나 자신의 모양 그대로 당당할 수 있는 제품을 제안하고, 다양성을 품은 브랜드로 성장해 나갈 것이다”고 밝혔다.
한편, 블랑디바의 첫 제품 저자극 & 트러블 케어 쿠션은 지난 4월 올리브영 입점과 동시에 쿠션 카테고리 1위를 차지하며 시장성을 입증했다.
댓글 0