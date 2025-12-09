제일벽지, ‘일터혁신 우수기업’ 선정 …노동부장관상 수상

벽지 전문기업 제일벽지가 ‘일터혁신 우수기업’으로 선정되어 노동부장관상과 상패를 수상했다. 시상식은 9일 중소기업DMC타워에서 고용노동부와 노사발전재단이 주최한 2025 일터혁신 컨퍼런스에서 진행됐다.
제일벽지는 그동안 추진해온 수평적 조직문화 확산 및 HR제도개선, 업무프로세스 개선, 근로자 참여문화 확산, 공정한 제도 및 복지, 친노동적이면서도 지속가능한 성과 체계구축 등이 높은 평가를 받으면서 수상기업으로 선정됐다.
제일벽지는 1987년 설립 후 실크벽지, 합지벽지, 나무벽지, 방염벽지 등 다양한 벽지를 생산해오고 있다. 임직원의 안전한 근무환경 조성을 최우선 가치로 삼아 생산, 설비 전반의 안전체계를 정비하고, 전 임직원이 참여하는 소통 기반의 협력 문화를 조성해 왔다. 또 상호 존중과 배려, 긍정적 언어와 창의적 사고를 바탕으로 자신의 업무에서 보람과 즐거움을 느낄 수 있는 일터를 만들기 위해 조직문화 혁신을 지속하고 있다.
케이에스더블유 박식순 회장은 “협력적 노사관계를 바탕으로 친노동이 기업의 성과와 직결될 수 있도록 노력해 왔다”면서 “앞으로도 임직원의 안전과 행복을 최우선으로 생각하고 지속 가능한 혁신 문화를 확산하는 모범 기업이 되도록 하겠다”고 전했다.
한편, ‘일터혁신 우수기업’은 정부가 혁신적이고 지속 가능한 일터환경을 구축한 기업을 선정해 인증하는 제도다. 선정기업에는 홍보 지원과 함께 정부 지원사업 참여시 우대 혜택이 제공된다.
