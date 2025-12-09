항공사를 창업하는 데 걸리는 시간은?…IBM컨설팅 “AI 네이티브 기업, 2년이면 가능”[테크챗]

크게보기 지난 달 25일 서울 영등포구 한국 IBM 사무실에서 만난 주히 맥클릴랜드 IBM컨설팅 아태지역(APAC) 사장이 기업 생존에 있어 인공지능(AI) 도입의 중요성에 대해 이야기하고 있다. IBM 제공

“갈수록 ‘인공지능(AI) 네이티브 기업’의 수는 늘어날 겁니다. 기존 레거시(legacy) 기업들이 긴장을 해야 하는 시점이죠.”지난 달 25일 서울 영등포구 IBM 사무실에서 만난 주히 매클렐런드(Juhi McClelland) 아태지역(APAC) 사장은 오픈AI의 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT 등장 이후 빠르게 변하고 있는 기업 환경에 대해 설명했다. AI 태생 기업이란 날 때부터 디지털 기술에 익숙한 ‘디지털 네이티브’ 세대처럼 AI 기술에 기반해 탄생한 기업이다.그는 “AI 태생 기업은 완전히 새로운 개념의 기업으로, 기술적 부채 없이 AI로 새로운 시스템을 구축할 수 있기 때문에 단시간에 창업하고 매출을 일으킨다”며 “기존 기업은 ‘하이브리드’ 방식으로 경쟁력을 찾아야 한다”고 했다.

IBM컨설팅은 어떤 곳인가

IBM컨설팅은 기업들이 AI와 같은 첨단 기술을 활용해 생산성을 높이는 것을 지원하는 ‘기술 집중형’ 컨설팅 기업이다. IBM과 같은 기술 기업 기반의 컨설팅 조직으로는 유일하다. 현재 IBM 사업의 3분의 1 정도를 차지하고 있다. 고객들의 복잡한 문제를 해결하기 위해 기술적인 솔루션을 주는 역할을 맡고 있으며, 인공지능(AI)이 가장 많이 활용되지만 클라우드, 양자(퀀텀) 등 다양한 첨단 기술을 제안하기도 한다. 현재는 고객의 약 90%가 대기업이지만 규모가 작은 AI 태생 기업들의 비중이 점점 늘고 있는 추세다. 한국에도 두산, LG유플러스 등 여러 고객사들이 있다.

AI 네이티브 기업을 맡았던 사례를 소개해달라

사우디아라비아의 리야드 항공. 리야드 항공 제공

지난해 10월 첫 취항에 성공한 사우디아라비아의 리야드 항공이 있다. 자랑스러운 사례 중 하나다. 리야드항공은 창업을 준비한 지 2년 만에 첫 취항을 했다. 모든 과정에 AI를 도입했기 때문이다. 항공권 가격 책정부터 운항 일정, 승무원 인력 운용, 고객 서비스까지 전 분야에 AI를 활용했다.고객 서비스 측면에서는 품질이 굉장히 높아질 수 있다. 공항 주변의 교통 상황들을 AI로 분석해 고객이 늦을 가능성, 이 경우 패스트트랙을 마련한다든지 하는 서비스를 도입할 수 있다. IBM컨설팅은 2년간 리야드항공과 적극적으로 협력해 이런 가능성과 기술적 솔루션을 제공했다.

기존 레거시(legacy) 기업들이 뒤처질 수도 있을 것 같다

기존 기업들은 스케일(규모)이 크지 않나. 생각보다 스케일은 중요한 요소다. 규모가 큰 만큼 AI를 도입했을 때 얻을 수 있는 이득도 커지고, 방대한 양의 데이터를 보유하고 있기 때문에 이를 활용한 사업 확장도 용이하다. 기존에는 새로운 사업을 시작하는 것에 많은 비용과 의사결정이 필요했지만 AI가 도입되면서 훨씬 수월해졌다. 그만큼 사업 확장 가능성도 커지는 것이다.

AI가 매출로 이어지지 않는다는 점이 최근 ‘AI 거품론’의 핵심 원인 아닌가

AI 거품론이 대두된 배경은 이해가 된다. 하지만 장기적으로 AI는 앞으로 잠재적인 영향력이 훨씬 더 크다. 인터넷이 등장한 지 얼마나 됐지? 수십 년은 됐지만 지금 모든 은행 업무가 디지털화 되지 않았다. 아직도 디지털화가 필요한 부분이 있다는 것이다. AI도 마찬가지도 오랜 기간 끊임없이 수익을 창출하고 비용을 절감할 수 있는 부분이 발생할 거다.

IBM은 AI 도입에 성공한 기업이다. 이로 인한 경제적 가치는 얼마나 되나

IBM이 올해 114년이 됐다. 그간 정의된 IBM의 업무 프로세스만 400가지가 넘는다. 이중 70개를 선별해 우선적으로 AI 기반의 워크플로우(작업 과정)를 도입해 완전히 개편했다. 그 결가 지난 2년간 35억 달러(약 5조1300억 원)의 비용이 절감됐고, 올해는 45억 달러(약 6조6000억 원)가 절감될 것으로 전망된다.

한국 시장은 어떻게 평가하나

혁신과 스케일을 모두 갖춘 잠재력이 큰 시장이다. 한국이 혁신적이라고 평가하는 것은 한국 고객사들을 만나보면 경영진 대다수가 과거의 것을 과감히 버리고 새로운 방식을 받아들일 준비가 돼 있기 때문이다.다만 AI를 도입한다는 것은 (의사결정 과정을 최적화한다는 점에서) 민주적이라고 볼 수 있다. 위계질서를 중요시 하는 아시아 국가들의 문화가 이를 방해할 수 있다. 때문에 컨설팅을 할 때 기술도입과 함께 조직 문화의 변화가 중요하다고 항상 강조한다.