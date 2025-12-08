퓨어락·젬밀, 연말 맞아 ‘사랑의 분유탑’ 기부 캠페인 진행

퓨어랜드는 연말을 맞아 ‘사랑의 분유탑’ 기부 캠페인 시즌5를 12월 8~9일 지마켓에서 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 프리미엄 분유 브랜드 ‘퓨어락 로열플러스’와 ‘퓨어락 젬밀’이 참여하는 고객 참여형 사회공헌 프로그램으로 운영된다.
이번 프로모션은 ‘퓨젬 기부 헌터스’라는 이름으로 구성됐으며 제품 구매와 기부 활동을 동시에 체험할 수 있는 형태라고 한다. 행사 시기는 연말 소비와 기부 수요가 증가하는 점을 고려해 정해졌고 모든 구매 고객에게 기본 사은품을 제공하고 신규 고객을 위한 별도 혜택도 마련됐다고 한다.
이번 프로모션 기간에는 퓨어랜드가 매년 진행해 온 사회공헌 활동 ‘사랑의 분유탑 기부 캠페인’도 함께 운영된다. 해당 프로그램은 고객이 6캔 이상 구매 후 분유로 탑을 쌓아 인증하면, 고객이 지정한 영아 이름으로 분유 1캔이 기부되는 방식이다. 구체적 프로그램 내용은 행사 페이지에서 안내될 예정이다.
퓨어랜드는 소아암재단, 홀트아동복지회, 적십자사 등 다양한 기관을 대상으로 분유 기부 활동을 이어온 바 있다. 기부 참여 영아에게는 별도의 기부증서가 발송된다. 퓨어랜드 관계자는 “영아 이름으로 기부되는 형태가 높은 참여율로 이어지고 있다”고 설명했다.
퓨어락 로열플러스와 퓨어락 젬밀은 뉴질랜드 자연방목 원유 기반으로, OPO 함유, 유산균, 락토페린, 루테인, 식물성 DHA 등 영양 설계를 특징으로 내세워왔다. 퓨어랜드 측은 최근 식품영양 연구개발과 포뮬레이션 기술을 고도화해 제품 품질 향상을 추진 중이라고 전했다.
퓨어랜드 관계자는 “지마켓에서 진행되는 이번 행사는 신규 고객이 제품을 경험하는 동시에 기부 활동에 참여할 수 있도록 기획된 것”이라며 “앞으로도 사회적 가치 실현과 제품 신뢰도 강화를 위해 지속적인 활동을 이어가겠다”고 말했다.
이번 행사는 지마켓에서 12월 8일 0시부터 9일 24시까지 48시간 동안 진행된다.
황소영 기자 fangso@donga.com
