페르노리카코리아, 한국호텔관광실용전문학교서 ‘지속가능한 바텐딩’ 프로그램 진행

페르노리카코리아가 한국호텔관광실용전문학교 호텔식음료경영 전공 학생들을 대상으로 ‘지속가능한 바텐딩(Bar World of Tomorrow)’ 프로그램의 특강을 진행한다고 4일 밝혔다.
페르노리카코리아의 지속가능한 바텐딩 프로그램은 2022년부터 운영된 무료 교육으로, 19세 이상의 바텐더 및 바 오너를 대상으로 하고 있다. 페르노리카코리아는 산업 내 지속가능성 문화 확산을 위해 2022년부터 교육 대상을 19세 이상 관련 전공의 대학생으로 확장해 전국 대학교를 대상으로 특강 프로그램을 진행하고 있다.
페르노리카코리아는 한국호텔관광실용전문학교에서 열리는 이번 특강을 통해 그동안 축적해온 주류 산업 내 지속 가능성에 대한 인사이트는 물론, 식음료 및 호텔 산업에서 근무하게 될 예비 취업생들에게 지속가능성에 대한 개념과 가능한 바텐딩의 실천 방안, 다양한 국가들의 지속가능성 사례 및 책임 있는 음주 문화를 강조할 계획이다.
지민주 페르노리카코리아 인사 및 대외협력 전무는 “호스피탈리티 및 식음료 산업에서 지속가능성의 중요성은 계속해서 커지고 있다”며 “이번 특강을 통해 한국호텔관광실용전문학교 학생들이 환경과 사회적 책임을 고려한 바 운영의 개념을 확립하고, 앞으로 현장에서 지속가능한 서비스를 실천하며 업계 문화를 선도하는 인재로 성장하기를 바란다”라고 말했다.
한편 페르노리카코리아는 지속가능한 바텐딩 프로그램을 서울을 비롯해 제주, 부산, 전주 등 국내 주요 관광 도시로 확대해 운영하고 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
