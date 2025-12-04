LG이노텍, ‘미래車 혁신 솔루션’ 공개

LG이노텍이 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES 2026에 참가해 자율주행, 전기차 등 미래 모빌리티 혁신 솔루션을 선보일 예정이라고 3일 밝혔다. CES 2026은 내년 1월 6일부터 나흘간 미국 라스베이거스에서 열린다. LG이노텍은 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀 초입에 미래 모빌리티를 주제로 전시 부스를 마련하고, 관련 제품 35종을 선보인다. 이번 CES에서 LG이노텍은 하드웨어에 더해 인공지능(AI) 등이 접목된 소프트웨어를 포함한 솔루션 형태로 전시 제품을 선보일 계획이다.



이를 위해 부품 단위의 전시 제품을 나열하는 대신 자율주행차와 전기차(EV) 등 미래 모빌리티를 대표하는 두 개의 테마를 앞세워, 각 전시 모형에 핵심 융·복합 솔루션을 탑재해 공개한다. 가령, 자율주행 콘셉트카 전시 모형에는 센싱, 통신, 조명 등 차량 내·외부를 아우르는 자율주행(AD), 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)용 부품 20종을 탑재할 예정이다.





