잡플래닛, 2025 일하기 좋은 기업 Top10 발표… 대기업 중심·외국계 한국필립모리스 유일

잡플래닛은 2일 ‘2025년 일하기 좋은 기업 TOP10’을 발표했다. 올해 순위에서는 대기업과 제조업 중심의 기업들이 강세를 보였으며 외국계 기업 중에서는 한국필립모리스가 유일하게 선정돼 1위를 차지했다고 밝혔다.
이번 순위는 리뷰 수 50개 이상 기업을 대상으로 △총만족도 △급여·복지 △워라밸 △사내문화 △승진기회·가능성 △경영진 등 6개 항목을 종합 평가해 산정했다. 평점은 잡플래닛 내부 기준에 따라 5점 만점으로 집계됐다.
선정된 기업은 △기아(4.56) △현대자동차(4.53) △SK하이닉스(4.42) △네이버(4.41) △현대모비스(4.24) △삼성SDS(4.21) △SK텔레콤(4.20) △국민은행(4.18) △농협경제지주(3.98) △한국필립모리스(3.84) 순이다. TOP10 모두 대기업이었으며 외국계 기업 중에서는 한국필립모리스가 유일하게 포함됐다.
제조·화학 산업군에서는 기아, 현대자동차, SK하이닉스, 현대모비스 등 4개 기업이 이름을 올렸다. 기아와 SK하이닉스는 급여·복지 항목에서 각각 4.66점과 4.63점을 기록했다. IT·웹·통신 업종에서는 네이버와 SK텔레콤이 포함됐다. 네이버는 급여·복지와 사내문화, SK텔레콤은 급여·복지와 워라밸 항목에서 높은 점수를 받았다.
금융권에서는 국민은행과 농협경제지주가 순위에 올랐다. 국민은행은 급여·복지, 농협경제지주는 워라밸 항목에서 강점을 보였다. 외국계 기업 중에서는 한국필립모리스가 TOP10 내 유일한 기업으로, 외국계 부문 1위를 기록했다. 급여·복지와 워라밸 항목에서 상대적으로 높은 평가를 받았다.
잡플래닛 관계자는 “이번 순위는 실제 직장인 경험 데이터에 기반한 결과”라며 “앞으로도 신뢰할 수 있는 데이터를 통해 구직자에게 필요한 정보를 제공하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0