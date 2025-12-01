“AI 해킹, AI로 막는다”…세계 최초 ‘AI 해킹방어대회’ 개최

AI 보안 핵심인 AI 활용 보안·AI 안정성·AI 플랫폼 보안 포괄
187개 팀 참여해 20개팀 본선 진출…수상자 총 상금 6000만원
우리나라에서 세계 최초로 인공지능(AI)을 활용해 AI 해킹을 방어하는 형식의 해킹대회가 열렸다. AI 시대 도래 이후 해킹 공격 수법도 AI를 활용해 더 고도화될 것이라는 우려가 커지는 만큼 해킹을 막는 ‘방패’도 AI로 더 강화해나간다는 목표다.
과학기술정보통신부는 한국인터넷진흥원(KISA), 한국정보보호산업협회(KISIA)와 함께 ‘2025 인공지능(AI) 해킹방어대회(ACDC)’를 1~2일 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 개최한다고 밝혔다.
2025 ACDC는 ‘모두를 위한 인공지능, 모두를 위한 보안(AI for All, Security for All)’이라는 주제로 개최됐다. AI 보안과 관련된 3대 핵심 영역인 ▲인공지능을 활용한 보안(AI for Security) ▲인공지능의 안전성 확보(Security for AI) ▲인공지능 플랫폼 보안(AI Platform Security) 등을 포괄하는 세계 최초 방식의 해킹대회다.
대회 진행 방식은 참가자별 격리된 클라우드 환경에서 제한 시간 안에 문제를 풀고 숨겨진 특정 문자열(Flag)을 획득해 총점을 산정하는 ‘CTF(Capture the Flag)’ 형태다. CTF는 대회 참가자가 주어진 문제를 푸는 과정에서 숨겨진 깃발이라고 불리는 특정 문자열이나 정보를 찾아내서 점수를 획득하는 경쟁·학습형 해킹대회다. 지난 10월31일과 11월1일 온라인으로 예선전을 진행했다.
예선에는 총 주요 공공기관과 대기업 레드팀, 세계 해킹대회 수상 보안기업, 국내 정보보호학과 보유대학 등 총 187개 팀 748명이 참가했다. 가장 우수한 성적을 거둔 일반 부문 ‘The Bald Duck’ 팀(티오리 단일), 대학생 부문 ‘벌집으로 만들어 주지’ 팀(KAIST·서울대·건국대·단국대 연합팀) 등 상위 20개 팀이 본선 진출을 결정지었다.
1일 오전 개회식에서는 가보르 첼레 오픈AI 매니저, 이안 림 CISCO 아태지역 고객총괄, 권태경 연세대학교 교수가 기조연설을 통해 AI가 주도하는 새로운 보안 환경을 제시했다. 이어 본선 진출 20팀이 직접 참여하는 세리머니를 통해 참가자들의 출전 의지를 다지고 대회 취지를 재조명하였다.
1일 오후에는 라오 수라파네니 구글클라우드 부사장 및 국내 저명 화이트해커들이 참여하는 ‘AI 보안 인사이트 세미나’에서 참여자 간 실시간 대담과 강연을 통해 AI 보안에 대한 각자의 통찰을 제시한다. 이와 동시에 장장 8시간의 해킹방어대회 본선이 개최되며 현장에서 가장 뛰어난 AI 보안 역량을 보여주는 5개 팀을 입상자로 최종 선발하게 된다.
시상식은 본선 이튿날인 2일 오전 코엑스 그랜드볼룸에서 개최되며 수상자에게는 과기정통부장관상(1점), 한국인터넷진흥원장상(1점), 한국정보보호산업협회장상(1점), LG유플러스 대표이사상(2점) 등 상장과 총 6000만원의 상금이 수여된다.
2025 ACDC는 AI 보안에 관심을 가진 국민 누구나 별도 등록 없이 현장 참관할 수 있는 무료 행사다. 행사 개회식의 경우 한국인터넷진흥원 유튜브 채널을 통해 생중계된다.
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “AI는 보안을 위협하는 강력한 도구로 자리 잡고 있으나, 동시에 우리의 디지털 환경을 보호하는 가장 강력한 방패가 될 수도 있다”며 “본 대회가 단순한 경쟁을 넘어 우리 AI 보안 인재들이 서로 배우고 협력하는 장이 되길 바라며 정부는 글로벌 AI 강국 실현을 위해 탄탄한 사이버보안 체계 구축에도 만전을 기하겠다”고 말했다.
댓글 0