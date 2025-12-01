대우건설, 성남 신흥3구역 재개발 시공사 선정… 1조2000억 규모

대우건설은 11월 30일 성남시 신흥동 일대 신흥3구역 공공참여 재개발정비사업 시공사로 최종 선정됐다고 1일 밝혔다. 이번 수주로 대우건설은 총 9개 프로젝트(PJ)를 확보했다. 올해 도시정비사업 누적 수주액은 3조7727억 원이다.
신흥3구역 재개발사업은 지하 5층~지상 35층, 24개 동 규모의 공동주택 3584세대와 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 총 공사금액은 1조2687억 원이다.
신흥3구역은 지하철 8호선 신흥역 초역세권으로 강남·판교·위례 등 주요 업무지구 접근성이 우수하다. 주변에는 이마트, 성남의료원, 희망대공원, 해오름공원, 대원공원 등 생활 인프라도 풍부해 주거 여건이 양호한 지역으로 평가된다.
대우건설은 단지명으로 ‘푸르지오 매그너스 파크(Magnus Park)’를 제안했다. 매그너스(Magnus)는 ‘장엄하고 위대한’이라는 의미로, 대규모 정비사업의 위상과 상징성을 담았고 파크(Park)라는 명칭을 통해 공원형 단지 콘셉트를 적용했다는 설명이다.
설계 조정안도 반영됐다. 기존 계획안의 35개 동을 24개 동으로 축소해 동간거리·일조·조망 환경을 개선했고 단지 내 단차는 4단계에서 2단계로 줄여 보행 동선의 편의성을 높였다. 또한 고도제한 완화로 확보한 용적률을 활용해 최고 35층 스카이라인을 구성하고 최상층에는 360도 파노라마형 스카이 커뮤니티가 도입될 예정이다.
커뮤니티 시설은 총 3187평 규모로 구성된다. 패밀리 풀, 피트니스, 실내 골프연습장, 실내 테니스장, 탁구장, 게스트하우스, 멀티스튜디오 등 다양한 공간을 마련했다. 외관 디자인은 곡선 조형미와 상승감을 강조한 리드미컬한 스카이라인으로 랜드마크성을 강화했다.
대우건설 관계자는 “신흥3구역 재개발사업은 푸르지오 매그너스 파크라는 이름에 걸맞게 성남 스카이라인을 새롭게 정의할 단지가 될 것”이라면서 “차별화된 설계와 고급 커뮤니티 시설로 지역 주거 수준을 한 단계 높이겠다”고 말했다.
한편 대우건설은 올해 강남, 용산, 당산 등 수도권 중심의 선별 수주 전략을 통해 도시정비사업을 확대해 왔고 2026년에도 성수·강남 등 서울 핵심 지역에서 적극적인 수주 활동을 이어갈 계획이라고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
