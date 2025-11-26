클래시스, 집에서 하는 슈링크… 슈링크홈 리프투글로우 출시

18년 축적 기술력 담아 11월 28일 공식 출시
클래시스는 26일 HIFU(고강도집속초음파) 의료미용기기 ‘슈링크(SHURINK)’의 18년간 기술 경험을 집약해 홈 뷰티 기기로 개발한 ‘슈링크홈 리프투글로우 (SHURINK HOME Lift2Glow)’를 오는 28일 출시한다고 밝혔다.
이번 신제품 출시는 전문 의료기기 제조기술을 바탕으로 클래시스가 프리미엄 홈뷰티 시장에 진입하는 신호탄으로, 기술력을 기반으로 한 새로운 홈뷰티 디바이스 표준을 제시한다는 목표라고 한다.
출시 기념으로 클래시스는 11월 28일부터 29일까지 서울 성동구 XYZ Seoul에서 ‘슈링크홈파티’를 개최한다. 행사장에는 대형 벌룬 포토존, 제품 체험존, 파티룸, 게임존 등 방문객 참여형 콘텐츠가 마련돼 제품 효과와 브랜드 세계관을 자연스럽게 경험할 수 있다.
슈링크 기술은 연간 500만 회 이상 의료 시술에 활용되는 검증된 기술이며, 이번 신제품은 이 기술을 홈케어 분야로 확장한 첫 사례여서 업계의 주목을 받고 있다. 클래시스는 글로벌 시술 경험과 의료기기 제조 노하우를 바탕으로 기존 홈뷰티 디바이스에서 구현하기 어려웠던 정교한 기술, 안전성, 효과성을 동시에 만족시켜 기술 혁신을 이끌겠다는 계획이다.
클래시스는 이번 제품을 출발점으로 의료미용 기술력을 접목한 글로벌 프리미엄 홈케어 라인업을 지속 확대할 계획이다. 클래시스관계자는 “슈링크홈 리프투글로우는 전문 의료미용기기 기술을 가정용으로 구현한 첫 결과물이며, 앞으로도 차별화된 기술 중심의 프리미엄 홈 뷰티 솔루션을 계속해서 선보일 것”이라고 전했다.
슈링크홈 리프투글로우는 11월 27일까지 공식 브랜드 사이트에서 사전 예약 판매 중이며, 28일 론칭 행사와 함께 정식 출시된다.
김상준 기자 ksj@donga.com
