싱글몰트 스카치위스키 더 글렌드로낙, 차세대 바텐더 육성 프로그램 성료

한국브라운포맨의 싱글몰트 스카치위스키 ‘더 글렌드로낙’이 신진 바텐더 21명의 성장을 지원하고자 진행한 프로그램 ‘몰트 마스터즈(Malt Masters)’를 성료했다고 26일 밝혔다.
이번 프로그램은 지난 7월부터 약 5개월간 진행됐다. 지난 24일 열린 마지막 라운드에선 참가자들이 그간의 교육 내용을 바탕으로 시그니처 칵테일 레시피를 개발해 선보였다. 칵테일의 △맛 △기술 △창의성 △스토리텔링 등을 기준으로 심사가 이뤄졌으며, 여기에 프로그램 전반에 걸친 △출석률 △참여태도 팀워크 등의 요소도 종합적으로 반영해 우승팀을 선정했다.
최종 우승은 권혁준(코블러), 길하린(바 참), 문지혜(명동 숙희), 서범준(앤티도트), 한동훈(에이스포클럽)으로 구성된 팀이다. 최종 라운드에서 가장 높은 점수를 받은 우승팀 칵테일은 ‘수확’으로, 몰트 마스터즈 교육 과정을 통해 쌓아 온 배움과 경험을 담아낸 3코스 구성의 메뉴다. 코스는 △러시아 전통 발효 음료 ‘크바스’를 활용한 웰컴 드링크 △더 글렌드로낙을 베이스로 무화과, 크림치즈 워시를 더한 메인 칵테일 △참가자가 프로그램 교육 기간 중 직접 증류·숙성한 위스키를 녹여 만든 수제 초콜릿 디저트로 구성된다.
최종 우승을 차지한 5인에게는 바 문화의 중심지인 홍콩을 방문해 ‘아시아 50 베스트 바(Asia’s 50 Best Bars)’에 선정된 현지 바에서 게스트 시프트 바텐딩을 진행하고, 다양한 국가의 고객을 직접 응대할 수 있는 특별한 기회가 주어진다.
유정민 한국브라운포맨 마케팅 상무는 “몰트 마스터즈는 젊은 참가자들이 바텐더로서의 전문성을 쌓고 한 단계 더 성장할 수 있는 발판을 마련하고자 기획됐다”라며 “더 글렌드로낙은 앞으로도 국내 바텐더들의 지속적인 성장을 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라 전했다.
한편 몰트 마스터즈는 국내 바 업계에 종사하는 신진 바텐더 21명을 대상으로 바텐더로서 갖춰야 할 소양과 전문 지식을 교육하고, 팀별 미션 수행을 통해 최종 우승팀을 선정하는 프로그램이다. 커리큘럼으로는 발효, 증류, 숙성, 병입 등 주류 제조 전 과정을 직접 실습하는 과정이 포함됐으며, 그루밍, 경제, 부동산 교육 등 바텐더로서 갖춰야 할 커뮤니케이션 스킬 및 비즈니스 역량 강화 교육도 함께 이뤄진다.
