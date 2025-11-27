‘5대 프리미엄’ 최대 年 15만원 할인

삼성카드
삼성카드는 프리미엄 라이프를 처음 시작하는 고객을 위한 카드 ‘디아이디퍼스트(THE iD. 1st)’를 내놨다고 밝혔다. 디아이디퍼스트는 다양한 영역에서 할인·포인트 적립 혜택을 제공해 고객의 일상생활을 다채롭고 풍요롭게 만들 수 있도록 설계됐다.
디아이디퍼스트는 △백화점 △여행(해외·항공·호텔) △온라인쇼핑몰 △골프 △병원 등 5대 프리미엄 영역에서 연간 최대 15만 원의 할인 혜택을 제공한다. 위 프리미엄 영역에서 건별 5만 원 이상 결제 시 5만 원 할인 혜택을 제공하며 5만 원 할인 혜택은 연 3회, 최대 15만 원까지 받을 수 있다.
적립 한도 없이 국내 가맹점 이용 시 결제 금액의 1%를 적립해 주는 혜택도 제공된다. 일상(음식점·카페 등)·쇼핑(백화점 면세점 등)·여가(항공·공연) 등 특별 영역에서는 포인트 적립률이 1.5%로 상향된다. 해외 가맹점을 이용할 때도 3%까지 한도 없이 적립받을 수 있다.
디아이디퍼스트 고객은 공항 라운지 무료 서비스를 연 3회까지 이용할 수 있다. 본인 외 동반인도 공항 라운지를 이용할 수 있으며 이용 시 입장 인원을 기준으로 서비스 횟수가 차감된다. 해외 겸용(마스터카드) 카드로 발급받는 고객은 특급호텔 무료 대리주차 등 ‘마스터카드월드’ 등급의 국제 브랜드 서비스를 받을 수 있다.
전월 이용 실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수 등 세부적인 내용은 삼성카드 홈페이지·앱에서 확인할 수 있으며 연회비는 국내 전용, 해외 겸용(마스터 카드) 모두 15만 원이다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0