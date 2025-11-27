‘5대 프리미엄’ 최대 年 15만원 할인

삼성카드가 프리미엄 라이프를 처음 시작하는 고객을 위한 카드 ‘디아이디퍼스트(THE iD.1st)’를 출시했다. 삼성카드 제공
삼성카드는 프리미엄 라이프를 처음 시작하는 고객을 위한 카드 ‘디아이디퍼스트(THE iD. 1st)’를 내놨다고 밝혔다. 디아이디퍼스트는 다양한 영역에서 할인·포인트 적립 혜택을 제공해 고객의 일상생활을 다채롭고 풍요롭게 만들 수 있도록 설계됐다.

디아이디퍼스트는 △백화점 △여행(해외·항공·호텔) △온라인쇼핑몰 △골프 △병원 등 5대 프리미엄 영역에서 연간 최대 15만 원의 할인 혜택을 제공한다. 위 프리미엄 영역에서 건별 5만 원 이상 결제 시 5만 원 할인 혜택을 제공하며 5만 원 할인 혜택은 연 3회, 최대 15만 원까지 받을 수 있다.

적립 한도 없이 국내 가맹점 이용 시 결제 금액의 1%를 적립해 주는 혜택도 제공된다. 일상(음식점·카페 등)·쇼핑(백화점 면세점 등)·여가(항공·공연) 등 특별 영역에서는 포인트 적립률이 1.5%로 상향된다. 해외 가맹점을 이용할 때도 3%까지 한도 없이 적립받을 수 있다.

디아이디퍼스트 고객은 공항 라운지 무료 서비스를 연 3회까지 이용할 수 있다. 본인 외 동반인도 공항 라운지를 이용할 수 있으며 이용 시 입장 인원을 기준으로 서비스 횟수가 차감된다. 해외 겸용(마스터카드) 카드로 발급받는 고객은 특급호텔 무료 대리주차 등 ‘마스터카드월드’ 등급의 국제 브랜드 서비스를 받을 수 있다.

전월 이용 실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수 등 세부적인 내용은 삼성카드 홈페이지·앱에서 확인할 수 있으며 연회비는 국내 전용, 해외 겸용(마스터 카드) 모두 15만 원이다.

주현우 기자 woojoo@donga.com
