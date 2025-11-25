대상 청정원 순창, 안성재 셰프 손잡았다… 한국의 장맛 세계화

안성재 셰프와 함께한 2025 브랜드 캠페인 공개
대상 청정원 순창은 25일 장류 전문 브랜드로서 2025년 브랜드 캠페인 영상을 공개했다고 밝혔다. 이번 캠페인은 지난해에 이어 셰프 안성재와 협업해 전통 장 담그기 문화의 의미와 가치를 알리는 데 초점을 맞췄다.
대한민국 장맛의 중심 메시지로 청정원 순창의 기술력 부각
유네스코 등재 전통 장 문화 계승과 세계화 강조
지난해 한국의 장 담그기 문화가 유네스코 인류무형문화유산에 등재되면서 국내외 관심이 집중된 가운데, 청정원 순창은 대한민국 전통 장맛의 대표 지역인 순창을 기반으로 한 브랜드 정통성을 강조한다. ‘대한민국 장맛의 중심’이라는 핵심 메시지를 통해 청정원 순창이 한국 고유의 미각과 장 문화를 이어가는 브랜드임을 알리겠다는 계획이다.
광고는 ‘모수 서울’의 오너 셰프이자 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 심사위원으로 알려진 안성재 셰프가 참여해 브랜드 가치를 소개한다. 그는 지난해 유네스코 등재를 기념해 제작된 다큐멘터리에서도 순창 고추장 장인들을 조명하며 전통 장의 가치를 전한 바 있다. 이번 캠페인 영상은 다양한 플랫폼에서 공개돼 대중들에게 소개될 예정이다.
최희영 대상 브랜드캠페인팀장은 “안성재 셰프와 협력해 한국 장맛의 전통과 가치를 현대적으로 알리고, 소비자와 활발히 소통하겠다”고 밝혔다.
