세계인 “한식 하면 치킨”… “한식 먹어보니 만족” 94%

해외에서 가장 인기 있는 한식 메뉴로 한국식 치킨이 꼽혔다. K-콘텐츠가 인기를 얻으며 한식에 대한 관심도 점차 커지고 있는 것으로 나타났다.
23일 농림축산식품부와 한식진흥원은 22개 해외 주요 도시 소비자 1만1000명을 대상으로 실시한 ‘2025년 해외 한식 소비자 조사’ 결과를 발표했다.
해외 소비자들이 가장 선호하는 한식은 한국식 치킨(14.0%)이었다. 김치(9.5%), 비빔밥(8.2%), 불고기(5.6%) 등이 뒤를 이었다. 최근 1년 동안 자주 먹은 한식도 치킨이 28.3%로 가장 큰 비중을 차지했다. 김치(28.0%), 비빔밥(19.9%), 라면(16.6%) 등도 자주 먹는 음식이었다.
한식에 대해 ‘알고 있다’고 응답한 비율은 68.6%로, 전년 대비 2.9%포인트 상승해 조사 이래 최고치를 달성했다. 한식을 먹어 본 해외 소비자 10명 중 9명(94.2%)이 한식에 만족했고 향후 한식을 다시 먹겠다고 답한 비율도 처음으로 80%를 넘어섰다.
특히 65.1%가 한국 영화나 드라마 등 K-콘텐츠를 경험한 후 한식을 먹어 보거나 한식에 관심을 갖게 됐다고 답했다. 농식품부 관계자는 “이번 조사를 통해 음식과 문화의 동반 확산 효과가 확인됐다”며 “지역별 맞춤형 한식 홍보, 한류 콘텐츠와 연계한 한식 확산 정책 등을 지속적으로 확대할 계획”이라고 밝혔다.
세종=김수연 기자 syeon@donga.com
