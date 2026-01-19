난적 호주, 막내들이 뚫었다… “내일 한일전도 부탁해”

2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에 출전하고 있는 한국 축구 대표팀은 조별리그 내내 실망스러운 모습이었다. 저조한 경기력은 물론이고 끝까지 최선을 다하지 않는 모습에 안팎에서 비난이 쏟아졌다.
한국이 8강에 오른 것도 어부지리에 가까웠다. 13일 조별리그 최종전에서 21세 이하 선수들로 구성된 우즈베키스탄에 0-2로 패했지만 같은 날 최약체 레바논이 이란을 1-0으로 잡아준 덕분에 C조 2위(1승 1무 1패·승점 4)로 간신히 8강에 턱걸이했다.
절치부심한 한국 대표팀은 막내들의 활약을 앞세워 ‘난적’ 호주를 꺾고 준결승에 올랐다. 2020년에 이어 통산 두 번째 우승을 노리는 한국은 ‘숙적’ 일본과 결승행을 놓고 피할 수 없는 승부를 벌인다.
이민성 감독(53)이 이끄는 한국은 18일 사우디아라비아 제다에서 열린 호주와의 8강전에서 백가온(20·부산)의 환상적인 선제골과 신민하(21·강원)의 결승골을 묶어 2-1로 승리했다. 공격수 백가온은 대표팀 필드플레이어 중 막내다. 수비수 신민하는 백가온 다음으로 어린 선수다.
백가온은 전반 21분 이현용(23·수원FC)이 하프라인 근처에서 전방으로 보낸 롱패스가 등 뒤쪽에서 날아오자, 트래핑하지 않고 곧바로 오른발 발리슛으로 연결해 상대 골망을 흔들었다. AFC는 홈페이지를 통해 “백가온이 멋진 슈팅으로 호주를 충격에 빠뜨렸다”고 평가했다.
후반 6분 동점골을 내준 한국은 경기 막판 세트피스 상황에서 신민하가 결승골을 터뜨렸다. 후반 43분 강성진(23·수원 삼성)이 올린 코너킥을 신민하가 골문으로 쇄도하며 머리로 침착하게 밀어 넣었다.
한국은 D조 1위 호주(2승 1패·승점 6)를 제압하면서 단숨에 분위기 반전에 성공했다. 백가온은 경기 후 “동점이 된 뒤 선수들끼리 ‘다시 해보자’고 다짐했다. 조별리그의 부진을 조금 만회한 것 같아서 다들 행복해하고 있다”고 말했다.
2020년 태국 대회 첫 우승 후 6년 만에 준결승에 진출한 한국은 대회 최다(2회) 우승국이자 ‘디펜딩 챔피언’ 일본과 20일 오후 8시 30분 결승행을 다툰다. 21세 이하 선수들로 팀을 꾸린 일본(B조 1위)은 조별리그 3경기에서 10골을 넣고 한 점도 내주지 않으면서 전승을 거뒀다. 하지만 8강전에선 요르단(A조 2위)의 끈끈한 수비를 뚫는 데 어려움을 겪으면서 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 4-2로 이겼다. 한국은 역대 23세 이하 대표팀 간 전적에서 8승 4무 6패로 우위에 있다.
이민성 감독은 1997년 9월 일본 도쿄에서 열린 한일전(1998 프랑스 월드컵 아시아 최종예선)에서 한국의 2-1 승리를 이끄는 중거리 슛 결승골을 넣은 ‘도쿄 대첩의 영웅’이기도 하다. 이 감독은“(일본과의) 준결승전에선 더 좋은 경기력을 보여주기 위해 잘 준비하겠다”고 말했다.
또 다른 준결승에선 베트남과 중국이 맞붙는다. 김상식 감독(50)이 이끄는 베트남은 17일 8강전에서 아랍에미리트(UAE)를 3-2로 꺾었다. 베트남은 박항서 전 감독(67) 체제로 역대 최고 성적인 준우승을 기록했던 2018년 이후 8년 만에 준결승에 올랐다.
중국은 17일 조별리그에서 한국을 이겼던 우즈베키스탄을 상대로 끈끈한 수비를 펼치며 0-0으로 비긴 뒤 승부차기에서 4-2로 승리했다. 2014년에 열린 초대 대회부터 한 번도 조별리그를 통과한 적이 없던 중국은 사상 처음 준결승에 진출했다. 스페인 출신의 안토니오 푸체 감독(54)이 8년여 동안 중국의 젊은 선수들을 육성하고 있다.
댓글 0