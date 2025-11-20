샤오미코리아, 잠실 신규매장 개점… 조니우 사장 “소비자 접점 지속 확대”

잠실새내역에 독립 매장 첫 개장
샤오미코리아는 오는 22일 서울 송파구 올림픽로 신원빌딩 1층에 ‘샤오미 스토어 잠실새내역점’을 신규로 개점한다고 밝혔다.
블랙프라이데이 맞아 제품 할인 시작
국내 다섯 번째 공식 샤오미 매장이자, 기존 백화점이나 쇼핑몰 입점 형태가 아닌 독립 점포 형태로는 첫 번째다. 운영시간은 오전 11시부터 오후 8시까지다.
이어 오는 30일까지는 ‘2025 블랙프라이데이 할인행사’가 진행될 예정이다. 스마트폰, 패드, 웨어러블, 로봇청소기 등 주요 제품을 대상으로 할인이 적용된다.
이번 행사는 샤오미의 사람과 자동차, 가전을 유기적으로 연결하는 생태계 구상 비전을 반영해, 사용자들이 삶의 편리함과 연결성을 동시에 체험할 수 있도록 기획됐다고 한다.
조니우 샤오미코리아 사장은 “고객이 없다면 샤오미도 없다(No Mi Without You)라는 철학 아래 한국 시장에서 소비자들과 소통을 늘리고, 접점을 확대해 가성비 좋은 우수한 제품을 꾸준히 알리겠다”라고 말했다.
