브레인시티 비스타동원, 평택 브레인시티 마지막 민간분양 아파트로 선보여

조경부터 단지 설계, 커뮤니티 시설까지 최고 수준으로 갖춰
마지막이란 상징성을 갖춘 단지에 대한 관심이 이어지고 있다. 신도시나 택지지구 내 마지막 분양단지는 초기 분양단지 대비 학교나 교통여건 등 주요 기반시설이 마련된 시점에 입주가 이뤄지는 만큼 주거 편의성을 입주 즉시 바로 누릴 수 있어 인기다.
마지막 분양단지의 경우 먼저 공급한 단지에 비해 입주시기가 상대적으로 늦다 보니 최신 트렌드의 세대 내부설계를 적용해 입주민의 주거 편의성을 높여주며, 다양한 커뮤니티 시설 및 풍부한 조경시설 등도 갖춰져 수요자들의 선호도가 높은 편이다.
앞서 분양한 단지와 시세나 가격 상승률 등을 비교할 수 있어 안정적이며, 해당 지역에서 분양받을 마지막 기회라 희소성에다 기존 단지들과 대규모 주거타운을 조성한다는 점도 수요자들의 주목을 받는다.
지역 내 마지막 단지는 분양시장에서 우수한 성적을 거두고 있다. 우미건설이 지난 8월 강원 원주역세권 AC-4블록에 공급한 ‘원주역 우미린 더 스텔라’의 경우 1순위 청약접수 결과 583가구(특별공급 제외) 모집에 9425명이 몰리면서 평균 16.17대 1의 경쟁률을 기록했다.
이런 가운데 공공택지인 평택 브레인시티에 마지막 민간분양 아파트가 선보여 수요자들의 주목을 받고 있다. 그 주인공은 동원개발이 경기도 평택시 브레인시티 공동주택 4블록에 선보이는 ‘브레인시티 비스타동원’이다.
이 단지는 △59㎡ 283가구 △84㎡A 279가구 △84㎡B 468가구 △84㎡C 192가구 △106㎡ 378가구로 구성된다.
브레인시티 비스타동원은 교육, 생활, 교통 인프라가 우수하다. 먼저 단지 앞 중학교(예정)를 비롯해 도일2초(예정), 평안초(예정)가 도보권에 위치하며 유치원과 고등학교도 단지 주변에 신설될 예정이다.
홈플러스·이마트·코스트코(예정), 아주대병원 의료복합타운(예정) 등 생활 편의시설도 가까워 편리하게 이용할 수 있다. SRT·1호선 평택지제역, 송탄IC, 경부고속도로 등 광역 교통망을 통해 평택과 인근 도시로의 이동이 수월하고, 삼성전자 평택캠퍼스와 송탄·칠괴 산업단지 등과 인접해 직주근접성도 갖췄다.
브레인시티 비스타동원은 조경, 외관특화, 단지 설계, 커뮤니티 시설에 이르기까지 최고 수준으로 구현해 주거 이상의 가치를 제시한다는 방침이다.
브레인시티 비스타동원의 조경은 삼성물산 리조트부문 조경 전문 브랜드 ‘에버스케이프(Everscape)’가 맡는다. 에버스케이프와 협업을 통해 최적의 입주자 동선과 쾌적한 경관을 계획해 여유롭고 품격있는 라이프스타일을 선사할 예정이다.
단지 전체 조경은 ‘비스타 레거시 가든(Vista Legacy Garden)’이라는 이름 아래 조성된다. 수경시설(바닥분수,폰드), 소나무 및 대형목 식재로 단지 전체의 품격과 자연미를 한층 높였으며, 티하우스, 맘스스테이션, 다양한 테마놀이터를 마련해 가족 단위의 입주민을 위한 차별화된 공간을 제공한다.
에버랜드 테마놀이터를 단지 내 도입해 아이들의 상상력과 놀이 경험을 극대화했으며, 통합 디자인의 휴게시설과 출입구 정원 등도 함께 마련해 입주민 모두가 일상 속에서 자연과 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 완성한다.
단지 외관의 경우에는 세련된 감각의 커튼월룩 특화설계를 적용해 트렌디한 디자인으로 건설될 예정이다. 전 세대 가스배관이 없는 안전하고 편리한 인덕션을 시공할 계획이며, 유럽형 고급 마감재를 도입해 입주민의 삶의 품격을 높여줄 전망이다.
익스클루시브 웰니스센터(다목적 체육관)도 지역 최대 규모의 커뮤니티 시설로 마련될 예정이다. 익스클루시브 웰니스 센터 내부에는 PT룸, GX룸, 골프연습장, 작은도서관, 카페테리아, 맘스/키즈룸이 등이 갖춰져 입주민의 다양한 여가생활이나 취미를 즐길 수 있다.
브레인시티 비스타동원 견본주택은 경기도 평택시 죽백동 일원에 위치한다.
최용석 기자 duck8@donga.com
