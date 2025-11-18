LG엔솔 ‘ESS용 LFP배터리’ 국산화 속도

연말까지 오창플랜트에 설비 설치
LG에너지솔루션이 2027년부터 국내에서 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리를 양산한다. 글로벌 공급망 불확실성 상승에 따라 생산기지를 다변화하려는 조치다.
2027년부터 年 1GWh 규모 양산
17일 LG에너지솔루션은 충북 청주시 오창 에너지플랜트에서 ESS용 LFP 배터리 국내 생산 계획을 발표했다. 국내에서 ESS용 LFP배터리를 생산하기로 한 것은 이번이 처음이다.
LG에너지솔루션은 연말까지 생산라인 설치를 마치고 2027년부터 연 1GWh(기가와트시) 규모로 양산에 나설 방침이다. 시장 상황에 따라 생산능력을 늘리는 방안도 검토한다.
LG에너지솔루션은 비(非)중국 기업 중 유일하게 ESS용 LFP 배터리 양산 체계를 갖췄다. 지난해 중국 난징 공장에서 처음 ESS용 LFP 배터리 생산을 시작했다. 올해 6월부터는 미국 미시간 공장에서도 제품 양산에 나섰다. LG에너지솔루션은 생산기지 다변화 전략을 통해 올 7월 미국 테슬라와 약 6조 원 규모의 공급 계약을 체결하기도 했다. 올해 3분기(7∼9월)까지 수주 잔고는 약 120GWh에 달한다.
LG에너지솔루션은 ESS용 LFP배터리 국산화를 통해 국내에서 정부발 ESS용 배터리 수주 입찰 경쟁력을 높일 방침이다. 이르면 연내 한국전력거래소 주관 ‘제2차 ESS 중앙계약시장’ 입찰이 진행될 예정이다. 앞서 올 7월 진행된 제1차 ESS 중앙계약시장 경쟁 입찰에서는 삼성SDI가 사업을 대거 따내면서 배터리업체별 희비가 엇갈렸다.
LG에너지솔루션은 오창 에너지플랜트를 중심으로 국내 ESS용 LFP 배터리 생태계 구축에 나선다. 현재 국내에서는 LFP 관련 소재가 부족해 중국 의존도가 높은 상황이다. 회사는 소재·부품·장비 업체들과 공동 개발 및 공급망 협력을 확대할 계획이다. 김형식 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장(상무)은 “오창 플랜트는 제품 개발과 제조의 중심 역할을 하는 ‘마더 팩토리’”라며 “ESS용 LFP 배터리 국산화는 국내 배터리 산업의 도약을 위한 출발점이 될 것”이라고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
