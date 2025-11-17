정용진, 트럼프 주니어와 스페인서 포착…동석한 기업인 누구?

왼쪽부터 정용진 신세계그룹 회장, 트럼프 주니어, 오미드 말릭 1789캐피털 공동 설립자. 뉴스1
정용진 신세계그룹 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어와 최근 스페인 모처에서 회동한 것으로 17일 확인됐다. 두 사람이 회동한 자리에는 벤처 투자 기업 ‘1789 캐피탈’의 공동창립자 오미드 말릭도 동석했다.

트럼프 주니어는 정 회장을 ‘YJ’(정 회장 이니셜)로 부를 만큼 친밀한 사이로 알려졌다. 정 회장은 지난해 12월 트럼프 주니어 주선으로 당시 당선인이었던 트럼프 대통령을 국내 인사 가운데 처음 만났다. 또 지난 5월에는 카타르 도하에서 순방 중이던 트럼프 대통령과 두 번째 만남을 가졌다. 트럼프 주니어도 정 회장의 초청으로 4월 방한해 한국 주요 재계 인사들과 면담했다.

정 회장은 J D 밴스 미국 부통령이 창립한 정치 후원단체인 ‘록브리지 네트워크’의 아시아 총괄 회장을 맡고 있다. 록브리지는 트럼프 행정부 2기의 ‘막후 실세 단체’로 통한다. 트럼프 주니어도 이 단체 소속이다. 정 회장이 록브리지 아시아를 총괄하게 된 배경에는 트럼프 주니어의 친분이 뒷받침된 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 회동을 ‘록브리지 네트워크’의 연장선으로 보고 있다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
