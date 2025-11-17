동아일보

삼양식품 3세 전병우, '불닭' 인기 업고 2년 만에 전무로 승진

  입력 2025년 11월 17일 11시 31분

전병우 삼양식품 신임 전무. 삼양식품 제공
삼양식품 오너가(家) 3세인 전병우 운영최고책임자(COO) 상무(31)가 2년 만에 전무로 승진했다. 전 신임 전무는 김정수 삼양식품 부회장의 장남이자 창업주인 고(故) 전중윤 명예회장의 장손이다.

삼양라운드스퀘어는 그룹 내 계열사를 대상으로 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 17일 밝혔다. 전 신임 전무는 미국 컬럼비아대 철학과를 졸업한 뒤 2019년 25세 나이로 삼양식품 해외사업본부 부장으로 입사했다. 이후 1년 만에 이사로 승진하며 임원에 올랐고, 입사 4년 만인 2023년 10월에는 상무로 발탁됐다.

삼양라운드스퀘어는 전 신임 전무가 불닭브랜드 글로벌 프로젝트와 해외사업확장을 총괄해 온 실적을 인정받았다고 설명했다. 삼양식품의 올해 3분기(7~9월) 해외 매출은 전년 동기 대비 50% 증가한 5105억 원으로 분기 기준 최대 실적이었다.

이날 인사에서 하현옥 전략부문장과 강석환 Digital Growth(디지털 그로우스)부문장, 김용호 한국영업본부장, 신경호 유럽법인장 등 4명은 상무로 신규 선임됐다.
김다연 기자 damong@donga.com
