삼성, 국내에 5년간 450조원 투자…평택에 반도체 5공장 착공

삼성이 향후 5년간 국내에 450조 원을 투자한다고 밝혔다.
삼성은 16일 오후 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령과 기업인들의 ‘한미 관세협상 후속 민관 합동회의’ 직후 보도자료를 내고 이렇게 밝혔다.
삼성전자는 반도체 투자의 일환으로 ‘평택사업장 5라인’ 공사에 착수해 메모리 수요에 대응하기로 했다. 5라인은 2028년부터 본격적으로 가동될 예정으로, 삼성전자는 안정적인 생산 인프라를 확보하기 위해 각종 기반 시설에 대한 투자도 병행할 방침이다.
삼성SDS는 지역 균형 발전 투자의 일환으로 인공지능(AI) 인프라 확대를 위한 다거점 인프라 전략을 추진하고 있다. 대표적으로 전남에 건립할 예정인 국가 컴퓨팅센터는 2028년까지 1만5000장 규모의 GPU를 확보하고 학계, 스타트업, 중소기업 등에 이를 공급함으로써 글로벌 AI G3로 도약하겠다는 정부의 목표를 뒷받침하도록 할 계획이다.
삼성은 5년간 매년 6만 명씩 신규 채용하는 것 외에 사회공헌사업(CSR)을 통한 청년 일자리 창출에도 기여할 방침이다. 청년희망터, 삼성청년 소프트웨어·인공지능 아카데미(SSAFY), 희망디딤돌 등의 사업도 계속한다는 방침이다.
삼성은 향후 5년간 연구개발(R&D)을 포함한 국내 투자에 총 450조 원을 투입하는 등 공격적인 투자에 나서기로 했다고 밝혔다.
삼성 관계자는 “삼성전자 및 관계사들은 지역 균형 발전을 위해 수도권 이외 지역에 대한 전방위적인 투자에도 나서기로 했다”며 “신입사원 공채 등 신규 채용 이외에도 다양한 사회공헌사업(CSR)을 통해 청년 일자리 창출에 적극 기여하기로 했다”고 했다.
그러면서 “삼성은 협력회사와의 상생 위한 실질적 자금 지원에도 속도를 내기로 했다”며 “이를 위해 상생펀드와 ESG 펀드를 적극 운용하고 협력회사에 지급하는 인센티브도 강화하기로 했다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
